Što trebate imati u torbi za hitne slučajeve? Ako dođe do rata, ovi predmeti mogu raditi razliku između života i smrti

Stručnjaci su preporučili da pripremite "komplet za preživljavanje" kako biste bili spremni za potencijalni globalni sukob. Prošlog ljeta, britanska vlada objavila je dokument u kojem se navodi da će građani morati "aktivno pripremati" za rat, primarno zbog rastućih napetosti s Rusijom. Sada je strah premješten na Bliski istok, jer su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli "velike borbene operacije" protiv Irana, što je prošlog tjedna potvrdio predsjednik Donald Trump.

Kako piše LadBible, jučer je potvrđeno da je britanska vojna baza na Cipru pogođena dronom. Glasnogovornik Ministarstva obrane (MoD) objavio je da nije bilo žrtava. Iako bi neke zemlje mogle biti sigurnije od drugih u nadolazećim mjesecima, mnogi se pitaju koje bi predmeti trebali imati pri ruci u slučaju da najgori scenarij postane stvarnost. Vlasi grada Calgarya u Kanadi preporučuju da uključite ove ključne stvari u svoj hitni komplet, koji bi mogao biti presudan u situaciji gdje je preživljavanje na prvom mjestu.

Jedan od najvažnijih predmeta jest boca vode, a održavanje hidratacije je ključno, osobito u uvjetima gdje biste mogli preživjeti na oskudnim porcijama hrane danima. Preporučuje se da imate između 1,5 do 2 litre vode, što je otprilike šest do sedam šalica, kako biste spriječili dehidraciju. Možete preživjeti tri do pet dana bez vode, ali iz očitih razloga to se ne preporučuje. Boce koje čuvate u svom kompaktnom kompletu treba mijenjati "svaki put kada promijenite satove", a dodaju: "Ako je potrebno, u hitnim situacijama možete koristiti vodu iz WC-a ili iz bojlera."

Važno je imati konzerviranu hranu s dugim datumima isteka, uz otvarač za konzerve, što je ključan dodatak u kompletu za bilo koji duži period. Važno je imati i svoje ili lijekove drugih članova obitelji, što može zahtijevati određeno održavanje dok komplet nije u upotrebi. Ako ne, trebali biste ponijeti lijekove sa sobom prilikom evakuacije, a savjetuje se i "uključiti vitamine i lijekove kako biste se zaštitili od bolesti." Uvijek je najbolje biti pripremljen i s paketom prve pomoći, jer ne možete znati što će vam biti potrebno u izvanrednoj situaciji. Svakako bi trebali imati jedan komplet koji mora uključivati:

• Gaze

• Rukavice

• Razne vrste zavoja

• Antiseptik

• Pincetu

• Škare

• Iglu i konac

• Instant led paketiće

• Pokrivač, ako imate dovoljno prostora

Prijenosni punjač ključan je u slučaju da trebate nazvati nekoga ili imate hitnu situaciju. "Ako su telefonske linije zauzete, možete i dalje primati ažuriranja i obavijesti na svom mobilnom uređaju", navodi web stranica. Male novčanice i kovanice bit će ključne u svakom paketu, jer dok kontaktno plaćanje možda neće biti dostupno u ratnoj situaciji, web stranica savjetuje da držite nešto sitniša u svom kompletu, osobito u slučaju nestanka struje.

Posjedovanje putovnice i osobne iskaznice je ključno ako trebate putovati ili napustiti zemlju, iako možete proći s fotokopijama tih dokumenata pa ih svakako imajte u pripremi. Ostali predmeti koji vam mogu biti od koristi su:

• Topla odjeća, deke i vreće za spavanje

• Društvene igre, karte ili knjige

• Potrepštine za bebe i kućne ljubimce

• Maske za prašinu i ljepljiva traka za pomoć u održavanju skloništa

• Zviždaljka za privlačenje pažnje ako je potrebno

• Dezinfekcijski gel, maske i vlažne maramice