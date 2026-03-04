Naši Portali
Komentari
KRAK SENIČENKOVE HOBOTNICE

Ukrajinski 'prljavi' milijuni oprani kroz kupnju zemljišta u Hrvatskoj

Autor
Sandra Veljković
04.03.2026.
u 22:50

U najnovijoj fazi postupka protiv Seničenka, koji traje od ožujka 2023., ukrajinski istražitelji gledaju inozemne krakove tijeka novca – uz nekretnine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i luksuzne automobile, tu su i zemljišta u Hrvatskoj

Hrvatska se našla u jednoj od najvećih ukrajinskih korupcijskih istraga posljednjih godina – baš ovdje se prao dio novca iz velikog skandala koji potresa tu zemlju. U središtu je slučaj bivšeg čelnika Fonda državne imovine Dmitra Seničenka, a prema optužnici, dio novca iz afere je opran kupnjom zemljišnih parcela u Hrvatskoj. U najnovijoj fazi postupka protiv Seničenka, koji traje od ožujka 2023., ukrajinski istražitelji gledaju inozemne krakove tijeka novca – uz nekretnine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i luksuzne automobile, tu su i zemljišta u Hrvatskoj, a ukupna vrijednost te imovine prelazi 300 milijuna hrivnji (oko šest milijuna eura). Kako doznajemo, riječ je o neizgrađenim parcelama, naravno, na obali.

Ključne riječi
korupcija Hrvatska zemljišta pranje novca Ukrajina

Komentara 2

Pogledaj Sve
BA
barbalovre
23:03 04.03.2026.

Uvijek ima ratnih profitera dok pravi branitelji ginu za svoju domovinu, kao neki koji su se skrivali u podrumima i između prodavali usisavače čekajući pobjednika da se prikače kao paraziti.

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
23:01 04.03.2026.

Ne mogu vjerovati da postoje ukrajinski prljavi milijuni?

