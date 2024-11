Donosimo popis rabljenih automobila koji se mogu kupiti s budžetom od 5000 eura

Cijene novih automobila su u zadnjih nekoliko godina drastično poskupjele, a to se odrazilo i na cijene rabljenih automobila. Ne tako dramatično, no vrlo osjetno, pogotovo kod rabljenih automobila novijih godišta. Kod starijih rabljenih automobila poskupljenje nije toliko osjetno, jer su i njihove cije manje, no nije rijetkost da se su oni koji su rabljeni automobil kojuli prije dvije godine za isti pri prodaji postigli istu, pa čak i veću cijenu.



Cijene su, dakle, veće, no može li se u Hrvatskoj kupiti relativno solidan automobil s budžetom od 5000 eura? Provjerili smo što se na našem najpopularnijem oglasniku Njuškalu nudi za taj okviran iznos. Postavili smo u tražilicu da automobil nije stariji od 10 godina i da nije prešao više od 200.000 km. I da mu je cijena između 4500 i 5500 eura. S ogradom da nismo provjeravali uživo automobile, već samo uz dojam prema slikama i podacima na oglasniku.

Izbor nije velik, ali ga ima. Oglasnici su puni automobila iz unosa, mahom iz Njemačke, no u ovoj kategoriji s cijenom oko 5000 eura ima i dosta automobila koje prodaju vlasnici automobila, a ne trgovci prekupci. Primjerice, vrlo dobra ponuda se čini Ford Focus iz 2014. godine sa prijeđenih 142.000 km. Pokreće ga 1,0 turbobenzinski Ecoboost motor sa 100 KS uz vrlo solidnu opremu za kompaktnu klasu, a registracija mu ističe za mjesec dana. Istaknuta prodajna cijena je 5500 eura.



Foto: Njuškalo





Iz B-segmenta u ponudi je Kia Rio iz 2014. godine uz 1,2-litreni benzinski motor sa 84 KS i prijeđenih 106.000 km. Solidna oprema uključuje klima-uređaj i alu felge, a istaknuta cijena je 5500 eura. Istog je godišta iz istog segmenta i Citroen C3, no uz 1,4 HDi dizelski motor sa 68 KS i 117.500 km. Prodaje ga, kako piše u oglasniku, druga vlasnica koja je automobil unijela iz EU 2018. godine. Od opreme, osim klima-uređaja tu su i stražnji parking senzori.

Foto: Njuškalo



Iz istog segmenta dolazi i Opel Corsa na plin, 1,2 LPG sa 84 KS uz odličnu Cosmo opremu (klima-uređaj, polu-kožna sjedala...). Automobil je prešao 174.000 km, a prodaje se za 5400 eura. Plinska instalacija je tvornička, a zadnji atest je napravljen u travnju ove godine, navodi oglašivač. Za one kojima treba veći i prostraniji automobil pronašli smo još jedan Citroen, karavanski C5 Tourer iz 2014. godine. Opremljen je 1,6 HDi dizelskim motorom i ima 186.000 prijeđenih kilometara. Trgovac navodi da je veliki servis rađen krajem 2021., a zadnji mali servis na 176.000 km. Uz 12 mjeseci garancije nudi se po cijeni od 5490 eura.

Foto: Njuškalo



U klasi malih gradskih automobila B segmenta najtraženiji je VW up!, no on dobro drži cijenu. Ipak, pronašli smo primjerak po cijeni od 5190 eura. Automobil je peterovratni iz 2014. godine, pokreće ga 1,0 benzinac sa 60 KS, prešao je 135.000 km i opremljen je klima-uređajem.

U trovratnoj verziji je i jeftiniji, nudi se VW up! iz 2014. sa 1,0 benzincem sa 60 KS. Oglašivač napominje da je drugi vlasnik i da je automobil kao novi kupljen u Hrvatskoj. Prešao je 165.000 km, a prodaje se za 4500 eura.

Up!-ov Njegov blizanac Seat Mii u peterovratnoj izvedbi iz 2015. sa snažnijim 1,0 benzincem sa 75 KS i 150.000 prijeđenih kilometara prodaje se za 5200 eura.

Foto: Njuškalo



Gradski jednovolumen Ford B-Max sa 1,0 Ecoboost turbobenzincem sa 100 KS iz 2014. godine prodaje se za 4999 eura. Prešao je 182.000 km, a registriran je do 8. mjeseca 2025. godine. Prestankom proizvodnje benzinske verzije cijene Smart ForTwo automobila su izrazito skočile, pa nije lako pronači dobar primjerak po povoljnoj cijeni. Primjerak s 1,0 motorom i automatiziranim mjenjačem iz 2014. godine sa 133.000 prijeđenih kilometara se prodaje za 4900 eura.