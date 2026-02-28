Geely Starray EM-i - prostrani atraktivni plug-in hibridni SUV za 29.990 eura

Kineski gigant Geely je u Hrvatskoj predstavio još jedan model – Starray EM-i. EM-i je oznaka za plug-in hibrid, dok je ime Starray preuzeto od modela srednje velikog SUV modela koji se trenutačno prodaje s benzinskim motorom, dok je, zapravo, Starray EM-i dizajnerski istovjetan električnom modelu EX5. I to je zapravo sjajno, budući da EX5 dolazi uz profinjen izgled i tehnologiju usmjerenu na zadovoljavanje potreba europskih kupaca. Pa tako, primjerice, Starray EM-i dolazi uz Android Auto aplikaciju i RDS, koji je do sada u većini kineskih automobila bio nedostupan. Dakako, Geely I u modelu Starray EM-i koristi mnoge blagodati svog vlasništva niza europskih proizvođača automobila poput Volva i Lotusa.

No, ono što je najzanimljivije je cijena jer se plug-in hibridni SUV automobil dugačak 474 cm i uz vrlo bogatu početnu opremu može kupiti za 29.990 eura. Redovna cijena jest 36.990 eura, koliko otprilike koštaju I najpovoljniji konkurenti poput Hyundai Tucsona PHEV, no do daljnjega će se Starray EM-i moći kupiti uz popust od čak 7000 eura.



Geely Starray EM-i spaja futuristički dizajn, vrhunske tehnološke inovacije i izvanrednu aerodinamiku. Prednji dio vozila karakterizira upečatljiva LED svjetlosna tehnologija, s elegantnim svjetlosnim potpisom koji stvara snažan vizualni identitet. Ova svjetla poboljšavaju vidljivost i sigurnost, a istodobno naglašavaju dinamičan karakter vozila. Na stražnjem dijelu, široka LED svjetlosna traka koja se proteže cijelom širinom daje vozilu futurističan izgled i dodatnu prisutnost na cesti. Bočna linija modela Starray EM-i dizajnirana je kako bi naglasila agilnost i brzinu, s blagim padom krova i izraženim ramenim dijelom koji stvaraju elegantnu siluetu. Dizajn nije samo estetski, već i rezultat pažljivo razvijene aerodinamike, s ciljem smanjenja otpora zraka i povećanja učinkovitosti, a koeficijent otpora je 0,288 Cd.

Geely Starray EM-i za europsko tržište dolazi s baterijom kapaciteta 18,4 kWh, koja omogućuje električni domet od oko 83 km prema WLTP ciklusu što je idealno za svakodnevnu vožnju bez emisija.

Srce sustava čini takozvana EM-i Super Hybrid konfiguracija koja kombinira učinkoviti 1,5-litreni benzinski motor od 73 kW (99 KS) i snažan elektromotor od 160 kW (218 KS) i 262 Nm okretnog momenta. Termalna učinkovitost motora od 46,5% postavlja novi globalni rekord u masovnoj proizvodnji.



Dostupno je brzo DC punjenje snage 30 kW koje omogućuje punjenje baterije od 30 % do 80 % za manje od 20 minuta, dok AC punjenje od 6,6 kW puni bateriju u potpunosti za manje od 3 sata.

Kabina nudi prostranost daleko iznad standarda C-segmenta, zahvaljujući međuosovinskom razmaku od 275,5 cm. Putnici uživaju u ergonomski oblikovanim sjedalima, kao i u opcijama grijanja i ventilacije sjedala. Prtljažni prostor iznosi 528 litara (uključujući 100 litara dodatnog prostora ispod poda prtljažnika) te čak 2065 litara s preklopljenim stražnjim sjedalima, što je idealno za obiteljska

putovanja. Bilo da putujete, pakirate opremu ili prevozite obitelj, prostora ima dovoljno za sve. Za vrhunski akustični doživljaj u boljem paketu opreme brine Flyme Sound sustav s 16 zvučnika i pojačalom snage 1000 W, uključujući zvučnike integrirane u naslone za glavu.

Starray EM-i opremljen je Flyme Auto inteligentnim kokpitom, koji serijski uključuje 10,2'' digitalne instrumente i 15,4'' centralni zaslon ultra tankog okvira, a u boljoj opremi i 13,8'' W-HUD head-up zaslon.

Head-up zaslon svjetline 12.000 nita osigurava kristalnu vidljivost čak i pri jakom suncu, dok sustav podržava OTA (over-the-air) ažuriranja i kontinuirano unaprjeđenje funkcija. Brojnim funkcijama u vozilu moguće je upravljati putem glasovnih naredbi, poput

upravljanja audio sustavom, telefonom, klimatizacijom, prozorima ili panoramskim krovnim otvorom. Na taj se način povećava sigurnost i smanjuje odvraćanje pažnje vozača. Također, neke su funkcije dostupne za praćenje i upravljanje putem mobilne aplikacije, čak i kada niste u vozilu.



Starray EM-i dobio je maksimalnih 5 zvjezdica na rigoroznom EuroNCAP sigurnosnom testiranju tako da je opremljen cijelim nizom aktivnih sigurnosnih značajki. Paleta boja naglašava futurističke linije vozila. Uz šest metalik boja (uključujući Volcanic Gray

i Jungle Green) tu je i luksuzna unutrašnjost u Star Blue i Caramel Brown izvedbama.

Novi Geely Starray EM-i ima 6 godina jamstva ili do 150.000 km na cijelo vozilo. Uz to dodatnu sigurnost kupcima pruža i 8 godina jamstva ili do 150.000 km na bateriju.

Geely Starray EM-i službeno je stigao na hrvatsko tržište, gdje je dostupan po početnoj cijeni od 36.990 eura za paket opreme Pro, dok cijena najluksuznije izvedbe Max iznosi 38.990 eura. U okviru posebne promotivne ponude za ograničenu količinu vozila, verzija Pro dostupna je po atraktivnoj cijeni od 29.990 eura, dok je verzija Max, koja povrh bogate opreme Pro uključuje između ostalog i električno pokretni panoramski stakleni krov s pokretnom zaštitom od sunca, električno pokretna vrata prtljažnika, head-up display, Flyme audio sustav sa 16 zvučnika (uključujući 2 zvučnika u naslonima za glavu), bežično punjenje mobilnih uređaja, prednje parking senzore, ambijentalno osvjetljenje u 256 boja i ventilaciju prednjih sjedala, dostupna po cijeni od 31.990 eura.