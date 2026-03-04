Rusija je provela masovnu nacionalnu probu sustava upozorenja. Ova vježba obuhvatila je svih 11 vremenskih zona. Građani su dobili upute da ostanu mirni, ne paničare i uključe televizore ili radio za daljnje informacije u slučaju izvanrednih situacija. Ministarstvo za izvanredne situacije objasnilo je da je sustav namijenjen brzom prenošenju signala u slučaju prirodnih ili ljudski izazvanih prijetnji i hitnih slučajeva. Test se dogodio u trenutku kada ruski državni mediji i propagandisti intenzivno upozoravaju na neizbježnost globalnog sukoba zbog američko-izraelskih vojnih akcija protiv Irana, ključnog saveznika Rusije, te zbog rata u Ukrajini koji traje već godinama.

Na državnoj televiziji, poznati propagandist Vladimir Solovjov otvoreno je prijetio Velikoj Britaniji: "To je dva mjeseca našeg rada i bit će potpuno uništena, konvencionalnim sredstvima." Dodao je da bi britanska vojska, koju je ismijavao kao "75.000 ljudi, uključujući one s krznenim kapama i medvjeđim kožama", bila "istrošena u dva mjeseca" te da bi precizni udari doveli do masovnih gubitakaRuski vojni analitičar Andrej Klintsevič ismijavao je snagu britanske vojske, dok je britanski general Sir Roly Walker upozorio da se svijet nalazi na "kursu sudara s Rusijom koja je u ratnom stanju".

Kremljski mediji povezuju ove događaje s eskalacijom na Bliskom istoku, gdje su američko-izraelski udari na Iran doveli do iranskih odmazdi i širenja sukoba na zaljevske države. Ruski propagandisti tvrde da je puni globalni sukob neizbježan, a neki čak spominju "horor udare" na Europu kao odgovor na iranske raketne napade. Rusija i dalje raspolaže s oko 1,5 milijuna vojnika unatoč ogromnim gubicima u Ukrajini, a test sirena tumači se kao signal spremnosti za najgori scenarij uključujući mogući Treći svjetski rat.

Upozorenja dolaze u trenutku kada ruski dužnosnici i saveznici poput Dmitrija Medvedeva i Aleksandra Dugina otvoreno govore o riziku od Trećeg svjetskog rata ako SAD i Zapad nastave s politikom promjene režima, posebno u Iranu. Dok Kremlj službeno osuđuje američko-izraelske akcije kao "opasnu avanturu", tvrdi se da bi pad Irana imao izravne posljedice i za Rusiju, javlja Express.