SUĐENJE OPASNOM ZATVORENIKU

Andrija Jarak odgovorio na zahtjev Srđana Mlađana

04.03.2026.
Mlađan je, osim drugih svjedoka i dokaznog materijala, zatražio da se kao svjedok pozove RTL-ov novinar i jedan od autora "Dosjea Jarak" Andrija Jarak

Danas je na varaždinskom sudu počelo suđenje Srđanu Mlađanu, jednom od najopasnijih hrvatskih zatvorenika. Na sud je stigao uz veliko osiguranje, a ubrzo nakon ulaska u sudnicu rekao je: "Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivica i patološkog prevaranta", aludirajući vjerojatno na svog kuma Željka Bjelića, čiji je intervju u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" doveo do podizanja optužnice. Zatim je dodao: "Prestanite plašiti narod Hrvatske sa mnom."

Mlađan je, osim drugih svjedoka i dokaznog materijala, zatražio da se kao svjedok pozove RTL-ov novinar i jedan od autora "Dosjea Jarak" Andrija Jarak te da se pribave sve Bjelićeve snimke iz emisije, uključujući i eventualni neobjavljeni materijal. "Tamo se iznose činjenice o ovom slučaju za koje znamo i ne znamo", izjavio je Mlađan. Sutkinja je odobrila pribavljanje svih snimaka "Dosjea Jarak", kako objavljenih, tako i neobjavljenih. O mogućem saslušanju Andrije Jarka odlučit će se naknadno. Na upit za komentar, Jarak je rekao za net.hr: "Sud još nije odlučio o zahtjevu za mojim svjedočenjem. Ako me pozovu, naravno da ću se odazvati i iznijeti svoja saznanja o ovom slučaju."

Andrija Jarak srđan mlađan

17:41 04.03.2026.

Jarak, recimo to tako..."imate jednu nepročitanu poruku iz Lepoglave"

15:04 04.03.2026.

čuj ubojica šalje zahtjev, dal' bi ja njemu samicu sljedećih trideset godina pa nek meditira

14:26 04.03.2026.

Koja komedija od suđenja. Sad gledamo kako novinar postaje gotovo glavni lik sudskog postupka. Andrija Jarak odgovara na prozivke Srđana Mlađana kao da je riječ o nekom medijskom dvoboju, a ne o ozbiljnom kaznenom predmetu. Upravo tu se vidi koliko se lako može skliznuti na tanak led kad ego nadvlada profesionalnu suzdržanost. Umjesto da nakon emisije pusti da institucije rade svoj posao, Jarak se uvukao u nepotrebna medijska prepucavanja. Nije se smio uloviti u mišolovku koju mu je Mlađan danas postavio javnim prozivanjem, ali je ipak reagirao i time dodatno dao važnost cijeloj priči. Tako sada dolazimo do apsurdne situacije da novinar Jarak potencijalno postaje svjedok u postupku koji je djelomično oblikovan upravo njegovim prilogom. Najprije emisija koja se u velikoj mjeri oslanja na tvrdnje čovjeka kojeg se opisuje kao notornog lažljivca i prevaranta, a onda nadmudrivanje po medijima. Sve to ostavlja dojam da je netko instrumentalizirao novinaraAndriju Jarka kako bi njegov novinarski uradak dao privid ozbiljnosti vrlo tankim argumentima. Inače, Mlađan je vrhunski manipulator, načitan, izuzetno inteligentan i opasan psihopat s kojim se ne igra ova igra koju je Jarak započeo. Zbog ulaska u javno prepucavanje, cijeli slučaj počinje dobivati dimenzije neozbiljnosti i novinarskog senzacionalizma, umjesto ozbiljnog kaznenog postupka kakav bi trebao biti. Upravo zato novinar si ne bi smio dopustiti da postane dio priče o kojoj izvještava.

