Andrija Jarak odgovorio na zahtjev Srđana Mlađana

Danas je na varaždinskom sudu počelo suđenje Srđanu Mlađanu , jednom od najopasnijih hrvatskih zatvorenika. Na sud je stigao uz veliko osiguranje, a ubrzo nakon ulaska u sudnicu rekao je: "Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivica i patološkog prevaranta", aludirajući vjerojatno na svog kuma Željka Bjelića, čiji je intervju u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" doveo do podizanja optužnice. Zatim je dodao: "Prestanite plašiti narod Hrvatske sa mnom."

Mlađan je, osim drugih svjedoka i dokaznog materijala, zatražio da se kao svjedok pozove RTL-ov novinar i jedan od autora "Dosjea Jarak" Andrija Jarak te da se pribave sve Bjelićeve snimke iz emisije, uključujući i eventualni neobjavljeni materijal. "Tamo se iznose činjenice o ovom slučaju za koje znamo i ne znamo", izjavio je Mlađan. Sutkinja je odobrila pribavljanje svih snimaka "Dosjea Jarak", kako objavljenih, tako i neobjavljenih. O mogućem saslušanju Andrije Jarka odlučit će se naknadno. Na upit za komentar, Jarak je rekao za net.hr: "Sud još nije odlučio o zahtjevu za mojim svjedočenjem. Ako me pozovu, naravno da ću se odazvati i iznijeti svoja saznanja o ovom slučaju."