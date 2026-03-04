Naši Portali
UŽIVO
OPASNOST S NEBA

Što kada vam ptica razbije 'šajbu': Mogli biste se iznenaditi tko je odgovoran za štetu na vozilu

Zagreb: Velika prometna gužva i zastoj tramvaja u Savskoj ulici
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.03.2026.
u 17:00

Šteta od sudara s pticom može se nadoknaditi kroz kasko osiguranje, uključujući i djelomični kasko koji pokriva sudare sa životinjama i lom stakla

Vjerojatno ste više puta čuli za slučaj kada je vozilo naletjelo na divljač ili ste možda i sami imali "bliski susret" sa srnom, svinjom ili jelenom. Međutim, znate li kakva je procedura kada ptica razbije "šajbu", odnosno kada vozilo naleti na pticu u letu? Tko je kriv i tko odgovara na nastalu štetu?

Odgovore na ta pitanja potražila je Revija HAK, koja je podsjetila na zanimljivu presudu Visokog trgovačkog suda iz svibnja ove godine. Prema presudi, utvrđeno je da je vozač naletio na pticu sovu na dijelu autoceste kojim upravlja tuženik. Odlučeno je tada da zaštitna ograda koja je postavljena uz cestu nije namijenjena sprječavanju preleta ptica u letu, stoga nije propisano kako bi se takvi incidenti mogli spriječiti. "Stoga se radi o šteti koja je prouzročena slučajem i stoga nedostaje kumulativno ispunjenje pretpostavke tuženikove odgovornosti jer nema krivnje tuženika ni uzročne veze između obavljanja poslova održavanja autoceste i nastale štete kao posljedice propusta odnosno nečinjenja", navodi Revija HAK elemente iz presude.

Revija dodaje i slučaj s jastrebom iz '94. godine, a kada je o tome odlučivao i Vrhovni sud… "Za štetu nastalu slučajnim naletom jastreba na vozilo u pokretu ne odgovara poduzeće za ceste, kao ni njegov osiguratelj, jer se ne može zaključiti da je sporna šteta posljedica propusta drugotuženika u održavanju javne ceste na propisani način. Sudovi utvrđuju da je riječ o šteti koja je prouzročena slučajem, a kako slučajna šteta nije nastala uslijed radnje koja bi se određenoj osobi (ovdje poduzeću za ceste – prvotuženiku) mogla pripisati u krivnju, ne nastaje ni njegova odgovornost za štetu prouzročenu drugom (ovdje tužitelju) slučajem", stoji u presudi.

Očito je, dakle, kako opasnosti za vozače i vozila dolaze i s neba i sa zemlje, odnosno prometnice. Očito je i da nemamo kontrolu nad zračnim prometom ptica i kako je teško, ali istodobno nužno biti spreman za nalet na pticu u letu, odnosno udar ptice u vozilo. Sudovi ističu da je riječ o slučaju, stoga budite svjesni te opasnosti, kao i činjenice da u takvoj situaciji ne možete očekivati naknadu štete od pravnih subjekata koji su odgovorni za održavanje ceste.

Ipak, postoji jedna stvar koju možete učiniti, napominju iz Komparea, usluge za usporedbu cijena usluga. Šteta od sudara s pticom može se nadoknaditi kroz kasko osiguranje, uključujući i djelomični kasko koji pokriva sudare sa životinjama i lom stakla. Djelomični kasko ugovara se kao dodatno pokriće uz policu obveznog auto osiguranja. Premija za djelomični kasko vrlo je niska u usporedbi s mogućom štetom, počevši već od 46,45€. S druge strane, zamjena vjetrobranskog stakla znatno je skuplja, čak i ako se radi o ugradnji zamjenskog stakla.

Ključne riječi
HAK auto Barkod

