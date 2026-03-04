Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRIZA RIJEČKE VLASTI

'Regionalci' spašavaju većinu Ive Rinčić u riječkom Gradskom vijeću?

Autor
Iva Boban Valečić
04.03.2026.
u 20:30

Kod zadnjeg izjašnjavanja o proračunu zastupnici IDS-a i PGS-a glasali suzdržano pa je moguće da se većina barem privremeno “pokrpa” njihovim rukama

Formalna većina u riječkom Gradskom vijeću u ovom času ne postoji, a hoće li se Most vratiti podršci nezavisnoj gradonačelnici Ivi Rinčić, ovisit će o njezinim daljnjim potezima i rješenjima vezanim uz program zdravstvenog odgoja koji se kao izvannastavna aktivnost provodi u riječkim školama. Kazala nam je to danas Mostova vijećnica Petra Mandić, nezadovoljna činjenicom da je gradonačelnica riječki zdravstveni odgoj besplatno ustupila Gradu Puli, iako je mjesecima ranije prihvatila Mostov zahtjev da se program pošalje na očitovanje pravobraniteljici za djecu. Mandić je, naime, prije više od tri mjeseca pred saborskim Odborom za obitelj iznijela niz primjedbi na ovaj program, uvjerena da je on štetan za djecu, a procedura u kojoj je uveden obmanjujuća za roditelje. Obećani dopis pravobraniteljici za djecu Iva Rinčić je uputila tek u utorak, nakon što je Most već najavio napuštanje većine, a Petra Mandić danas nam je rekla kako joj problem ne predstavlja to što je gradonačelnici za slanje dopisa trebalo toliko vremena, već to što je nerevidirani program u međuvremenu ustupila drugom gradu.

Ključne riječi
gradsko vijeće grad rijeka Most Iva Rinčić

Komentara 5

Pogledaj Sve
PA
PapezJanez
21:22 04.03.2026.

Most je Žeton stranka

Avatar rubinet
rubinet
20:45 04.03.2026.

"a hoće li se Most vratiti podršci nezavisnoj gradonačelnici Ivi Rinčić" Hoće i mora...Bolja je ona no alternativa...

ML
mladaklada
20:38 04.03.2026.

Nadam se da će se raspasti njezina većina i u novim izborima očistiti politički talog zvan Most.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!