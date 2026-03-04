'Regionalci' spašavaju većinu Ive Rinčić u riječkom Gradskom vijeću?

Formalna većina u riječkom Gradskom vijeću u ovom času ne postoji, a hoće li se Most vratiti podršci nezavisnoj gradonačelnici Ivi Rinčić, ovisit će o njezinim daljnjim potezima i rješenjima vezanim uz program zdravstvenog odgoja koji se kao izvannastavna aktivnost provodi u riječkim školama. Kazala nam je to danas Mostova vijećnica Petra Mandić, nezadovoljna činjenicom da je gradonačelnica riječki zdravstveni odgoj besplatno ustupila Gradu Puli, iako je mjesecima ranije prihvatila Mostov zahtjev da se program pošalje na očitovanje pravobraniteljici za djecu. Mandić je, naime, prije više od tri mjeseca pred saborskim Odborom za obitelj iznijela niz primjedbi na ovaj program, uvjerena da je on štetan za djecu, a procedura u kojoj je uveden obmanjujuća za roditelje. Obećani dopis pravobraniteljici za djecu Iva Rinčić je uputila tek u utorak, nakon što je Most već najavio napuštanje većine, a Petra Mandić danas nam je rekla kako joj problem ne predstavlja to što je gradonačelnici za slanje dopisa trebalo toliko vremena, već to što je nerevidirani program u međuvremenu ustupila drugom gradu.