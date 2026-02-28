Posljednje pristigao Toyotin model ujedno je najjeftiniji automobil tog proizvođača u Hrvatskoj. Šarmantni Aygo X košta od 19.900 eura i, jako bitno, riječ je o automobilu s pravim hibridnim pogonom. Aygo X Hybrid najmanji je hibrid u Toyotinoj gami, ali i prvi pravi hibrid u svom segmentu, u A segmentu. Dugačak je 377,6 centimetara. Zahvaljujući niskom težištu, TNGA GA-B platformi i krugu okretanja od samo 4,7 metara, s njim se može voziti agilno, tiho i uglađeno. Uvjerili smo se u to najprije tijekom prvih vožnji u Italiji, a potom i u Hrvatskoj, kad smo isprobali izvedbu Aygo X Hybrid 1,5 HEV E-CVT 5D X-Clusive. U odnosu na prethodni model, izolacija je sada puno bolja pa je u putničkoj kabini ugodnije. Uz 243 centimetra razmaka među osovinama, novi Aygo X u interijeru pruža dovoljno prostora za četiri osobe. Prtljažnik je ostao iste zapremine kao kod prethodnika (231-829 l). Sasvim dovoljno za gradske potrebe.

Isprobali smo najjeftiniju Toyotu na tržištu, prvi pravi gradski hibrid

Dizajnerski, Agyo X zadržao je prepoznatljive Toyotine elemente, ali dosta je moderniji i razigraniji od prethodnika. Izvana se išlo na notu robusnosti, u kabini je ona ustupila mjesto praktičnosti te dojmu kvalitete i trajnosti. Dotjerani interijer djeluje elegantnije, pročišćeno. Pored novih 7-inčnih digitalnih instrumenata, dominira centralni dodirni zaslon. Sviđa nam se što su komande klimatizacije izdvojene. S aspekta sigurnosti, to je puno bolja opcija nego u vožnji prebirati po dodirnom ekranu. Testni automobil donio je 10,5'' multimedijski zaslon, bežično povezivanje s pametnim telefonima, hands-free telefoniranje, bežično punjenje mobitela, dvozonski automatski klima-uređaj, nanoeX™ tehnologiju za poboljšanu kvalitetu zraka, grijanje prednjih sjedala, dva USB-C priključka, električno sklopive retrovizore, prednje i stražnje parking senzore, Toyota Safety Sense paket sigurnosnih sustava...

Aygo X i dalje je kratkih prevjesa, iako je zbog ugradnje hibridnog pogona prednji morao biti veći nego kod prethodnika. Novi HEV pogonski sklop, temeljen na trocilindarskom agregatu, zamijenio je raniji 1,0-litreni benzinski motor. Aygo X Hybrid tako je dobio dodatne 44 konjske snage pa sada raspolaže s ukupnih 116 KS sistemske snage. Iz benzinca izvlači 91 konjsku snagu, dok električni motor u brak donosi 80 KS. U kombinaciji je i litij-ionska baterija kapaciteta od 4,3 Ah. Ovaj gradski zvrk tako se može voziti dinamičnije od prethodnika, dakle, i zabavnije. Uz automatski bezstupanjski CVT mjenjač lakše su i gradske stani-kreni epizode. Do stotke isprobani Aygo X utroši 9,2 sekunde. Ubrzava bolje od prethodnika, iako je uz hibridni pogon Aygo dobio i 140 kg pa sad teži malo preko 1100 kg. Postiže maksimalna 172 km/h.

Iz Toyote navode kako je Aygo X Hybrid najštedljiviji od svih automobila na tržištu koji se električnom energijom ne pune na vanjskom izvoru, dakle od svih modela bez utičnice on ima najniže CO2 emisije. Deklarirano po WLTP protokolu, troši 3,7 litara na 100 prijeđenih kilometara, odnosno emitira 86 grama CO2/ km. Tijekom testa prosjek nam je bio 3,9 l/100 km.

Nije bilo jednostavno u mali Aygo ugraditi hibridni pogon, a da automobil zadrži dobre performanse i dinamičnost. Prvi put u Toyotinom hibridu, dvije baterijske ćelije postavljene su jedna do druge, duž širine poda ispod stražnjih sjedala. Pametno korištenje raspoloživog prostora uključuje i premještanje pomoćne baterije ispod prtljažnika, bez smanjenja njegova kapaciteta. Japanski Aygo X Hybrid u Europi je dizajniran, u Europi se proizvodi - u Češkoj. U isprobanoj X-Clusive inačici stoji 24.680 eura.