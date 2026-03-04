Naši Portali
PRINCIP GOLE SNAGE

Traje bitka svih bitaka, u srazu četiri najveće svjetske sile jedan je favorit

Autor
Dino Brumec
04.03.2026.
u 21:55

Moskva ima dominantnu prisutnost: kontrolira oko polovice teritorija i polovice ekskluzivnih ekonomskih zona sjeverno od Arktičkog kruga, a najsnažnije je i vojno prisutna. Ta je zemlja, prije nego sve druge, shvatila kolika će biti važnost Arktika u budućnosti

Nije američki predsjednik Donald Trump jedini, svi važniji igrači globalne geopolitike upustili su se u utrku za Arktikom, zamrznutim oceanom koji se nalazi na Sjevernom polu. Upravo iz perspektive te geopolitičke igre valja promatrati Trumpovo svojatanje Grenlanda, otoka s autonomnim statusom u Danskoj koji SAD traži zbog više razloga – nacionalne sigurnosti, mineralnih i drugih prirodnih bogatstava te novih plovnih puteva koji nastaju zbog klimatskih promjena, odnosno otapanja ledenjaka. No, nije SAD jedini, Rusija odavno, a donekle i Kina, također su se uključile u ovu geopolitičku bitku koja će predstavljati jedno od žarišta svjetske geopolitike u skoroj budućnosti.

Rusija arktik

Komentara 3

Pogledaj Sve
HO
homofobic
22:06 04.03.2026.

Ha, ha, ha! ruSSi p r v i sta god ! Pa nisu li jos prije Prvog rata zapadne zemlje imale "meteoroloske" stanice na dalekim otocima u s jevernom Atlantiku i Zemlji Franje Josipa? Odkada se u Hrvatskoj obrazuje umjestoo skoluje polja sva narandasta pamecu!

LL
Li_lii
22:29 04.03.2026.

Rusi drze 60% Artika to je gotovo.Vidim ovdje kmece neki.Rusi imaju 54 broda ledolomac.Mnogi od njih su na Atomski pogon.......Usporedba Amerika ima samo tri prastara ledolmca......Drugo nažalost mi u Europi samo idemo na glavu..Evo plin osamsto dolara po tisucu kubnomm metru.....Stravično eto nam Američki i Alzirdki plin a Katar je vec zavrnio ventile....Nafta je osamdeset cetiri dolara po barelu sad Rusi kasiraju.......Rusi su rekli da nam nece vise davat plin radi sankcija.Jer kazu nece vjerovatno cekat 20027 kad će Europa zabraniti uvoz plina...Sad Ce nam zabraniti..Tako ako se rat nastavi u Iranu bit će katastrofa i Tesla nestašica plina i nafte.....Eto sta nam napravi papoćka Trump....

Avatar Niko Bitan
Niko Bitan
22:16 04.03.2026.

Rusi prvi shvatili, haha genijalno, kao da nitko drugi nije vidio ogromnu masu na sjeveru karte svijeta... Drugo, pričati da Kina ide u utrku na Arktik lol, a gdje je njihov Arktik osim u demografski, ekonomski i moralno propaloj Rusiji koja po svemu postaje postaje vazalna država NRK, a u istom članku piše koliko je Rusija pametna?

