Traje bitka svih bitaka, u srazu četiri najveće svjetske sile jedan je favorit

Nije američki predsjednik Donald Trump jedini, svi važniji igrači globalne geopolitike upustili su se u utrku za Arktikom, zamrznutim oceanom koji se nalazi na Sjevernom polu. Upravo iz perspektive te geopolitičke igre valja promatrati Trumpovo svojatanje Grenlanda, otoka s autonomnim statusom u Danskoj koji SAD traži zbog više razloga – nacionalne sigurnosti, mineralnih i drugih prirodnih bogatstava te novih plovnih puteva koji nastaju zbog klimatskih promjena, odnosno otapanja ledenjaka. No, nije SAD jedini, Rusija odavno, a donekle i Kina, također su se uključile u ovu geopolitičku bitku koja će predstavljati jedno od žarišta svjetske geopolitike u skoroj budućnosti.
Ha, ha, ha! ruSSi p r v i sta god ! Pa nisu li jos prije Prvog rata zapadne zemlje imale "meteoroloske" stanice na dalekim otocima u s jevernom Atlantiku i Zemlji Franje Josipa? Odkada se u Hrvatskoj obrazuje umjestoo skoluje polja sva narandasta pamecu!