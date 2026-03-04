Traje bitka svih bitaka, u srazu četiri najveće svjetske sile jedan je favorit

Nije američki predsjednik Donald Trump jedini, svi važniji igrači globalne geopolitike upustili su se u utrku za Arktikom, zamrznutim oceanom koji se nalazi na Sjevernom polu. Upravo iz perspektive te geopolitičke igre valja promatrati Trumpovo svojatanje Grenlanda, otoka s autonomnim statusom u Danskoj koji SAD traži zbog više razloga – nacionalne sigurnosti, mineralnih i drugih prirodnih bogatstava te novih plovnih puteva koji nastaju zbog klimatskih promjena, odnosno otapanja ledenjaka. No, nije SAD jedini, Rusija odavno, a donekle i Kina, također su se uključile u ovu geopolitičku bitku koja će predstavljati jedno od žarišta svjetske geopolitike u skoroj budućnosti.