Sigurnost u autima kroji se prema prosječnom muškarcu: Koliko su zapravo pouzdani crash testovi?

Od ukupno 2,748.666 vozila koliko ih je lani evidentirao Centar za vozila Hrvatske, čak je 2,001.266 osobnih automobila, a gotovo 66 posto staro je deset i više godina. Točnije, 1,317.092 automobila. Još su 345.472 auta (17,26%) na hrvatskim cestama stara između šest i devet godina. To su ukupno 1,662.564 automobila (83,07%) stara šest i više godina. Ti auti nemaju moderne sigurnosne sustave koji potencijalno ublažavaju granicu rizika između muškaraca i žena. U starijim automobilima, slažu se stručnjaci, žene imaju 73% veće izglede od muškaraca da u frontalnoj nesreći zadobiju teške ozljede. I 17% veće šanse da poginu. Kako je to moguće? Odgovor leži u milijun dolara vrijednom Thoru, te u ostalim crash test lutkama koje u simuliranim sudarima zamjenjuju ljude. Thor je 'muškarac', odnosno trenutačno najnaprednija lutka koja se koristi u crash testovima kako bi se zahvaljujući podacima iz njezinih sustava utvrdilo kakve bi ozljede pretrpio vozač, suvozač i ostali putnici u direktnom sudaru, bočnom udaru, 'omotavanju' vozila oko stupa... A izrađena je tako da veličinom i oblikom odgovara prosječnom odraslom muškarcu. Dakle, ako niste prosječan odrasli muškarac, onakav kakav je on bio 1970-ih kad je lutka standardizirana, sigurnost automobila nije ni po vama skrojena.

Sigurnost u autima kroji se prema prosječnom muškarcu

Crash testove provode nacionalne agencije (zasebno američki NHTSA i Europski program ocjenjivanja novih automobila EuroNCAP) kako bi svakom autu dodijelile odgovarajuću ocjenu za sigurnost. Provode ih i proizvođači vozila. Analizirajući podatke iz lutaka koje umjesto čovjeka podnesu žrtvu boravka u autu dok ga razbijaju i gnječe, proizvođači vozilo ojačavaju na strateškim mjestima te adekvatno pozicioniraju senzore i s njima povezane sustave zaštite. No lutka za utvrđivanje posljedica sudara nije avatar za cijelo čovječanstvo. Thor se temelji na građi prosječnog muškarca iz 1970-ih. Visok je 170 cm i 77 je kg težak. Ljudi su se u međuvremenu promijenili, pa bismo, gledajući samo visinu i težinu, mogli reći da je Thor visinom bliži današnjim ženama. No žene nisu smanjeni muškarci. Drukčije su građe pa se ženska tijela u sudarima ponašaju drukčije od muških tijela. Ženska se zdjelica razlikuje od muške, a muški je vrat snažniji kada je riječ o silama savijanja koje djeluju pri sudaru.

Ženska lutka još nije uvedena u službenu proceduru crash testova, unatoč činjenici da su žene u automobilima i vozači i suvozači. Na taj su problem višekratno upozoravali brojni inženjeri i znanstvenici. Već se desetljećima zna da su žene u autima znatno ugroženije od muškaraca te da imaju veće izglede da u nesreći poginu ili budu ozlijeđene. Ali puno češće od tih podataka čuju se informacije o većem broju stradalih muškaraca, jer oni u prosjeku prelaze više kilometara i dokazano su skloniji prebrzoj vožnji, vožnji pod utjecajem alkohola i nekorištenju sigurnosnog pojasa. No u istoj nesreći, kad se ona već dogodi, žena će proći kudikamo lošije jer su auti dotjerani na temelju testiranja koja se provode na muškim lutkama. Namjerna diskriminacija ili podilaženje riziku sklonijim muškarcima? Kako bilo, ovakvom dvostrukom pristupu istom problemu u današnjem svijetu ne bi trebalo biti mjesta. Volvo je 'rijetka zvjerka' koja je u svoj testni program uvela ne samo žensku već i virtualnu trudnu lutku. Takav pristup sigurnosti puno košta, ali izvorno švedski, a danas po vlasničkoj strukturi kineski Volvo od početka se postavio kao autoritet za sigurnost. No to je jedan proizvođač, privatna tvrtka. Što američki i europski dužnosnici poduzimaju nakon što su višekratno upozoreni na to da se rezultati testiranja provedenih na muškim lutkama ne bi trebali uzimati kao referenca za sve ljude? Malo toga. Promjena ima, ali daleko smo od ravnopravnosti spolova, pa bilo to i kad je riječ o lutkama. Inženjeri su još prije dvije godine predstavili prototip onoga što bi trebalo dovesti do sigurnijih vozila za žene. SET 50F prvi je model lutke za ispitivanje ponašanja vozila pri sudaru koji je u potpunosti oblikovan prema anatomiji ženskog tijela. No procedura je komplicirana, pa ženska crash test lutka još nije dio službene procedure testiranja sigurnosti novih automobila ni u Americi ni u Europi.

– U minimalnom standardu koji je potreban da bi se automobil mogao prodavati prema propisima piše da morate koristiti model prosječnog muškarca za sva testiranja – objasnila je Astrid Linder, direktorica za sigurnost u prometu u Švedskom nacionalnom institutu za istraživanje cesta i transporta koja je 2023. osmislila prvu žensku lutku, te dodala: "I muškarci i žene trebaju biti jednako zastupljeni. Moja vizija za budućnost je da do 2030. možemo procijeniti zaštitu u slučaju sudara i za žene i za muškarce". Razlika između muške i ženske fizionomije svjestan je i Humanetics, vodeći dobavljač crash test lutaka. Tvrtka sa 70-godišnjom tradicijom također je razvila žensku crash test lutku, žensku inačicu Thora koji je inače njihov proizvod. Nazvali su je Thor-5F.

– Muškarci i žene imaju različite fizičke karakteristike poput visine, težine, gustoće kostiju i mišićne mase. Korištenje isključivo lutaka temeljenih na muškarcima neće točno predvidjeti sigurnosne rizike za žene u sudaru. Postoje dokazi da spol može utjecati na rizik od ozljede tijekom sudara. Iako su rizici za žene manji u novijim vozilima, one su i dalje podložnije ozljedama u prometnim nesrećama nego muškarci, što je neprihvatljivo – navode iz Humaneticsa. Ženska verzija Thora teška je malo više od 47 kg. Još je u fazi razvoja, ali prototip se može kupiti. Za razliku od prethodne lutke Hybrid III 5th – kakvu koristi i europski EuroNCAP – Thor-5F ima gotovo tri puta više senzora, pa pruža nove uvide o ozljedama. Njezin dizajn temelji se na pravoj ženskoj anatomiji, ima detaljniju i anatomski točnu žensku zdjelicu i kralježnicu te realističniju glavu i vrat. Autoindustrija je u posljednjih nekoliko desetljeća povećala broj scenarija sudara u kojima se vozila testiraju. To je omogućilo dizajniranje vozila za više tipova nesreća koji se događaju. Nažalost, noviji protokoli za testiranje sudara još ne uključuju najnovije tehnologije lutaka, za oba spola. Industrija mora učiniti oboje: unaprijediti konfiguracije testova sudara kao i uključiti biološki raznolike i naprednim sustavima poboljšane lutke.