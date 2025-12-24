Što ste kupili za smiješne novce, a ispalo je kao odličan ulov? 'Nećete vjerovati koji sam auto uzeo za 400 eura'

Na hrvatskom dijelu Reddita osvanulo je pitanje koje je ujedinilo stotine korisnika: "Što ste kupili za smiješne novce, a ispalo je brutalno dobro?". Objava je pokrenula lavinu komentara u kojima su Hrvati otkrili svoje najdragocjenije ulove, od predmeta koji im svakodnevno olakšavaju život do investicija koje su im se višestruko isplatile.

Apsolutna zvijezda rasprave, koja je prikupila najviše simpatija, postala je priča o kupnji Zastave 101 za svega 400 eura. Vlasnik legendarnog "Stojadina" opisao je kako ga ljudi posvuda zaustavljaju, zapitkuju o automobilu i fotografiraju se s njim. Mnoge od najboljih priča dolaze s mjesta gdje se "lov na blago" shvaća doslovno, poput zagrebačkog Hrelića. Jedan je korisnik tako opisao kako je na Jakuševcu pronašao Kindle e-čitač s razbijenim ekranom.

Nakon što je provjerio cijenu novog ekrana na internetu, spustio je cijenu kod prodavača sa 100 na 50 kuna. Nakon popravka od dvjestotinjak kuna, dobio je potpuno ispravan uređaj koji i danas, deset godina kasnije, savršeno radi.

Rasprava je također potvrdila da su trgovačke marke odavno prestale biti sinonim za lošu kvalitetu. Korisnici su masovno hvalili proizvode iz maloprodajnih dućana. Jedan od komentatora istaknuo je Lidlovu bušilicu kupljenu za samo 22 eura kao vrhunski alat za kućne popravke. Slične pohvale dobio je i SimPex, Intersparova marka kuhinjskih potrepština, za čiji je ručni mikser jedna korisnica ustvrdila da je u obiteljskoj slastičarnici nadživio sve.

Jedan od najkorisnijih savjeta stigao je od korisnice koja je otkrila Jyskove gigantske vreće koje su se prodavale za samo jedan cent. "Uzela 20 komada, unutra stalo sve što posjedujem", napisala je, opisujući kako su joj te vreće spasile selidbu. Drugi su se nadovezali kako u jednu takvu stane doslovno sve za putovanje s malom bebom.