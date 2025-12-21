Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
OZBILJNA KRIZA

Njemački grad automobila na rubu propasti? Mjesta za nove investicije nema, financiraju se samo najnužniji projekti

FILE PHOTO: Mercedes-Benz AMG cars queue on a production line of "Factory 56" in Sindelfingen
Wolfgang Rattay/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
21.12.2025.
u 08:00

Grad, koji je nekada bio među najbogatijima u zemlji, sada se nalazi u ozbiljnoj financijskoj potrazi za rješenjima

Stuttgart, poznat kao „Stadt der Autos“ ili Grad automobila, nije stekao ovaj nadimak slučajno. Upravo su u ovom njemačkom gradu Gottlieb Daimler i Carl Benz tijekom 1880-ih izumili prvi automobil, čineći Stuttgart domaćinom poznatih automobilski divova poput Mercedesa i Porschea. Ovaj grad na jugozapadu Njemačke oduvijek je bio simbol automobilske industrije, koja je činila osnovu njegove ekonomske snage. Međutim, posljednjih godina, Stuttgart se suočava s ozbiljnom ekonomskom krizom, velikim dijelom uzrokovanom krizom u automobilskoj industriji, piše HAK Revija.

Mercedes i Porsche su godinama financijski pomagali Stuttgartu, s velikim uspjehom prodajući svoje luksuzne automobile diljem svijeta. Ta suradnja pružala je stabilnost i sigurnost za gradsku upravu, no sada se situacija drastično promijenila. Oba proizvođača automobila suočavaju se s financijskim teškoćama, a posljedice ove krize osjetile su se i na razini lokalne vlasti. Grad, koji je nekada bio među najbogatijima u zemlji, sada se nalazi u ozbiljnoj financijskoj potrazi za rješenjima.

Kako bi prebrodio ovu krizu, Stuttgart planira drastično smanjiti svoje troškove. Mjesta za nove investicije trenutno nema, a grad će moći financirati samo najnužnije projekte poput održavanja cesta i mostova. Sve ostale građevinske inicijative bit će odgođene, a za razdoblje do rujna 2026. najavljeno je zamrzavanje zapošljavanja u neesencijalnim sektorima.

Kao dodatnu mjeru štednje, grad će uvesti porez na noćenja, dok se planira i povećanje poreza na pse te na kuće za odmor. Također, moguće je da će se povećati porez na trgovinu, no ta odluka još uvijek nije potpuno potvrđena. S obzirom na ozbiljnost situacije, grad Stuttgart aktivno pregovara o programu štednje, a očekuje se daljnji razvoj pregovora tijekom ovog tjedna.

Prema informacijama njemačkog dnevnika Bild, Stuttgart planira do 2030. godine uzeti kredit u iznosu od 2,4 milijarde eura, kako bi financirao potrebna ulaganja i izbjegao daljnje smanjenje kvalitete života svojih građana. Kako će grad riješiti svoje financijske probleme u budućnosti, bit će jasno tek nakon završetka pregovora i uvođenja konkretnih mjera.

Novi film Večernjeg lista: 'Nepoznata Zagorka' pred prepunom dvoranom HND-a
Ključne riječi
Stuttgart auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!