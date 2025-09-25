Naši Portali
OBJAVILI LISTU

Ministarstvo prostornog uređenja prodaje vozila na dražbi: Na popisu ih je 76, cijene kreću od stotinjak eura

Sajam automobila u Osijeku prvi puta otvoren nakon koronavirusa
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.09.2025.
u 23:00

Zaplijenjena vozila obično su u boljem stanju, pa su im i cijene veće

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je javni poziv za kupnju vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Riječ je o vozilima koja su rashodovana ili zaplijenjena. Najbolji zaplijenjeni modeli koriste se u državnim institucijama, dok se stariji modeli nude na aukciji.

Na ovogodišnjoj aukciji, za 57 vozila početne cijene su niže od 1000 eura, s najmanjom cijenom za Citroen C3 iz 2008. godine, koji ima početnu cijenu od 131 euro.

Zaplijenjena vozila obično su u boljem stanju, pa su im i cijene veće. Mercedes SL 280 iz 2008. godine ima početnu cijenu od 30.000 eura, a tu su i BMW 535D (24.987 eura) i Yamaha YZF 1000 motocikl (15.000 eura).

Aukcija uključuje većinom automobile, ali i nekoliko kombija te tegljač s poluprikolicom. Sudionici moraju uplatiti jamčevinu. Vozila će biti izložena za pregled 7. listopada, a rok za podnošenje ponuda je 21. listopada. Popis vozila dostupan je na službenoj stranici.

Romobili kao sigurnosni problem: Neki improviziraju sjedala i gotovo izazivaju tragediju

Ključne riječi
Barkod auti

