Koji su božićni kolači najjeftiniji, a koji najskuplji? Pregledali smo recepte, jedan sastojak radi veliku razliku

Priprema blagdanskih kolača u jeku blagdanske potrošnje i planiranja budžeta rijetko za sobom postavlja pitanje stvarnog troška te slatke tradicije. Cijene namirnica posljednjih godina značajno variraju, a sastojci koji su nekada bili svakodnevni danas predstavljaju luksuz. Upravo zato smo proveli analizu i izračunali koliko će po prilici koštati priprema nekih od najomiljenijih božićnih kolača.

Za potrebe analize odabrali smo pet klasika bez kojih je blagdanski stol u Hrvatskoj gotovo nezamisliv: vječne vanili kiflice, mirisne medenjake, dekorativne linzer kekse, popularne oraščiće i neprikosnovenu kraljicu svečanosti, mađaricu. Koristeći provjerene, tradicionalne recepte i projicirane prosječne cijene osnovnih sastojaka u hrvatskim trgovinama, došli smo do okvirnog troškovnika za svaki pojedini kolač.

Već na prvi pogled jasno je koji sastojci predstavljaju najveći udarac na novčanik. Očekivano, glavni krivci za visoke troškove su maslac, čija se prosječna cijena po kilogramu penje na oko 11,00 eura, te mljeveni orasi, koji dosežu cijenu od čak 17,00 eura. Visoko na ljestvici skupih namirnica nalazi se i kvalitetna čokolada za kuhanje, čija cijena po kilogramu iznosi gotovo 15,00 eura.

Na temelju naše detaljne analize, titulu najpovoljnije blagdanske slastice s lakoćom odnose popularni linzer keksi. Za pripremu tridesetak do četrdeset ovih prhkih keksića spojenih marmeladom bit će vam potrebno izdvojiti svega 3,25 eura. Njihova tajna leži u jednostavnosti recepta koji ne zahtijeva skupe orašaste plodove ili veće količine čokolade. Glavninu troška čini maslac, no s obzirom na to da je potrebna relativno mala količina, konačni iznos ostaje vrlo prihvatljiv za svaki džep.

U cjenovnoj sredini našle su se vanilin kiflice, čija će vas priprema koštati 5,18 eura, te mirisni medenjaci s neznatno višim troškom od 5,82 eura. Iako su kiflice po prirodi jednostavne, njihovu cijenu najviše podiže udio mljevenih oraha i maslaca, ključnih sastojaka za prepoznatljivu prhkost i okus. S druge strane, medenjaci svoju cijenu duguju medu i začinima poput cimeta i klinčića, a ako se u recept dodaju i orasi, trošak dodatno raste. Osjetno skuplji od njih su omiljeni oraščići, čija priprema stoji 7,86 eura. Ovi dekorativni keksići zahtijevaju značajnu količinu mljevenih oraha i maslaca već u samom tijestu, a konačnu cijenu zaokružuje bogato punjenje, najčešće od skupog čokoladnog namaza, što ih svrstava u gornji dom naše ljestvice.

Na samom vrhu cjenovne piramide, kao apsolutna i nedodirljiva kraljica blagdanskog stola, stoji mađarica. Priprema ovog složenog, višeslojnog kolača s bogatom čokoladnom kremom i glazurom doseže iznos od čak 12,43 eura za jednu tepsiju. Njezina cijena nije iznenađenje ako se u obzir uzme popis sastojaka: za izradu je potrebna velika količina mlijeka, jaja, čak dva maslaca i više od 300 grama čokolade. Svaki sloj kora i kreme dodaje na cijeni, čineći mađaricu ne samo kulinarskim, već i financijskim pothvatom. Upravo je ona dokaz da su najraskošniji kolači ujedno i najveća investicija, potvrđujući svoj status luksuzne slastice rezervirane za najsvečanije prigode.