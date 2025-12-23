Čini se bezopasno, a redovito uništava motor na autu: 'Osjetit ćete neugodan miris paljevine'

Prekomjerno dodavanje motornog ulja u vozilo može izazvati ozbiljne probleme, upozorava Eberhard Lang iz TÜV SÜD-a. Iako mnogi vozači vjeruju da ne može škoditi ako se doda malo više ulja nego što je označeno na mjernoj šipki, ovaj mit može imati ozbiljne posljedice za motor. Naime, kada se ulje prelije, ono može ući u usisni trakt motora kroz ventilaciju kućišta radilice, što može dovesti do oštećenja katalizatora, a u najgorim slučajevima i do potpunog kvara motora, prenosi HAK Revija.

Lang preporučuje da vozači provjere razinu ulja nakon otprilike 1000 kilometara vožnje. Ako se razina ulja nalazi u označenom području na šipki, to znači da je sve u redu i da ne bi trebalo doći ni do kakvih problema. Međutim, važno je pridržavati se oznaka na šipki koje označavaju maksimalnu i minimalnu razinu ulja jer prelijevanje može prouzročiti niz nepravilnosti u radu motora.

U svom upozorenju Kia također ističe što može poći po zlu ako se ulje u motoru prekomjerno doda. To uključuje curenje ulja, neugodan miris paljevine, dim iz motora, ispuštanje dima iz ispušne cijevi, pa čak i čudne zvukove tijekom vožnje. Sve ove poteškoće mogu nastati zbog niske ili prekomjerne razine ulja, što može ozbiljno narušiti rad motora.

Zato je važno redovito provjeravati razinu ulja, no pritom treba paziti da se ne premaši maksimalna oznaka. Uvijek se treba držati preporučene količine ulja kako bi motor bio zaštićen i dugoročno održiv.