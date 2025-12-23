Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMOJTE PRETJERIVATI

Čini se bezopasno, a redovito uništava motor na autu: 'Osjetit ćete neugodan miris paljevine'

Motorno ulje, ulje na autu
Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
23.12.2025.
u 13:00

Kada se ulje prelije, ono može ući u usisni trakt motora kroz ventilaciju kućišta radilice, što može dovesti do oštećenja katalizatora

Prekomjerno dodavanje motornog ulja u vozilo može izazvati ozbiljne probleme, upozorava Eberhard Lang iz TÜV SÜD-a. Iako mnogi vozači vjeruju da ne može škoditi ako se doda malo više ulja nego što je označeno na mjernoj šipki, ovaj mit može imati ozbiljne posljedice za motor. Naime, kada se ulje prelije, ono može ući u usisni trakt motora kroz ventilaciju kućišta radilice, što može dovesti do oštećenja katalizatora, a u najgorim slučajevima i do potpunog kvara motora, prenosi HAK Revija.

Lang preporučuje da vozači provjere razinu ulja nakon otprilike 1000 kilometara vožnje. Ako se razina ulja nalazi u označenom području na šipki, to znači da je sve u redu i da ne bi trebalo doći ni do kakvih problema. Međutim, važno je pridržavati se oznaka na šipki koje označavaju maksimalnu i minimalnu razinu ulja jer prelijevanje može prouzročiti niz nepravilnosti u radu motora.

U svom upozorenju Kia također ističe što može poći po zlu ako se ulje u motoru prekomjerno doda. To uključuje curenje ulja, neugodan miris paljevine, dim iz motora, ispuštanje dima iz ispušne cijevi, pa čak i čudne zvukove tijekom vožnje. Sve ove poteškoće mogu nastati zbog niske ili prekomjerne razine ulja, što može ozbiljno narušiti rad motora.

Zato je važno redovito provjeravati razinu ulja, no pritom treba paziti da se ne premaši maksimalna oznaka. Uvijek se treba držati preporučene količine ulja kako bi motor bio zaštićen i dugoročno održiv.

Romi iz zloglasnog Piškorovca: 'Netko će radije zaposliti Nepalce nego Rome, stalno nas ocrnjuju'
Ključne riječi
auto motorno ulje ulje Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!