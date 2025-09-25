Planirate kupnju rabljenog auta u inozemstvu? Zamki ima puno, evo kako da proces prođe bezbolno za živce i novčanik

Kupnja rabljenog automobila u zemljama Europske unije, poput Njemačke, za mnoge hrvatske građane predstavlja priliku za nabavu kvalitetnijeg i bolje opremljenog vozila po povoljnijoj cijeni. Međutim, put od odabira automobila do dobivanja hrvatskih registarskih oznaka popločen je nizom administrativnih koraka koji zahtijevaju pažljivu pripremu. Ključno je razlikovati "unos" vozila iz država članica EU od "uvoza" iz trećih zemalja, jer se procedure i davanja značajno razlikuju. Prije same kupnje, neophodno je obaviti temeljitu provjeru povijesti vozila putem broja šasije (VIN) i zatražiti servisnu knjižicu. Preporuka je kupovati od ovlaštenih auto kuća koje nude veću sigurnost i jamstvo, za razliku od kupnje od privatnih osoba gdje je rizik veći.

Nakon što ste odabrali svoje vozilo i dogovorili kupnju, najvažniji dio posla je prikupljanje ispravne dokumentacije. Od prodavatelja morate dobiti račun ili kupoprodajni ugovor, prometnu dozvolu (oba dijela, ako postoje u toj zemlji) te ključni dokument – Certifikat o sukladnosti (COC - Certificate of Conformity). Taj dokument dokazuje da je vozilo proizvedeno u skladu s EU normama i bitno olakšava i pojeftinjuje kasniji postupak homologacije u Hrvatskoj. Ako prodavatelj nema COC dokument, možete ga zatražiti od ovlaštenog zastupnika marke vozila u Hrvatskoj, no to će stvoriti dodatan trošak i produljiti cijeli proces. S urednom dokumentacijom i privremenim (izvoznim) tablicama, spremni ste za put prema Hrvatskoj.

Po dolasku u Hrvatsku, započinje onaj najzahtjevniji dio – rješavanje poreznih obveza. U roku od 15 dana od unosa vozila dužni ste Carinskoj upravi podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje Posebnog poreza na motorna vozila (PPMV). Iznos ovog poreza, poznatijeg kao trošarina, ovisi o vrijednosti vozila, starosti, vrsti goriva i, najvažnije, emisiji CO2. Dobra vijest je da fizičke osobe ovaj postupak mogu obaviti potpuno elektronički putem sustava e-Građani. Podnošenjem prijave online izbjegavate odlazak u carinski ured, a potrebne dokumente, poput računa i strane prometne dozvole, prilažete u skeniranom obliku. Nakon obrade, Carinska uprava će vam dostaviti rješenje s iznosom PPMV-a i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima, koje morate platiti prije registracije.

Što se tiče PDV-a, kod unosa rabljenog vozila on se u pravilu ne plaća. Rabljenim se vozilom smatra svako koje je starije od šest mjeseci i ima više od 6.000 prijeđenih kilometara. Ako kupujete od pravne osobe (auto kuće) koja posluje po posebnom postupku oporezivanja marže, PDV je već uključen u cijenu i ne iskazuje se na računu, pa nemate dodatnih obveza u Hrvatskoj. Obveza plaćanja PDV-a od 25% postoji samo ako unosite novo vozilo. Nakon što ste podmirili PPMV i dobili potvrdu od Carine, sljedeći korak je homologacija, odnosno postupak utvrđivanja sukladnosti vozila, koji se obavlja u ovlaštenim stanicama za tehnički pregled.

Za postupak homologacije potrebna vam je strana prometna dozvola i spomenuti COC dokument. Ako ga imate, postupak je brz i relativno jeftin. U suprotnom, morat ćete proći kroz složeniji i skuplji proces pojedinačnog ispitivanja vozila. Nakon uspješno obavljene homologacije, vozilo mora proći i redovni tehnički pregled, kao i svako drugo vozilo u Hrvatskoj, kako bi se utvrdila njegova tehnička ispravnost. S potvrdom o plaćenom PPMV-u, potvrdom o sukladnosti (homologacija) i potvrdom o obavljenom tehničkom pregledu, preostaje vam samo završni korak. U stanici za tehnički pregled, uz predočenje svih dokumenata, ugovarate obvezno auto osiguranje, plaćate godišnje naknade i pristojbe te napokon dobivate hrvatsku prometnu dozvolu i registarske pločice.