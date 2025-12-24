Zaledila vam se brava na autu? 'Trik' s fenom nikako ne primjenjujte, evo što zapravo treba napraviti

Ledena kiša, snijeg koji se otopio pa ponovno smrznuo te niske temperature često uzrokuju smrzavanje gumenih brtvi ili brave na vratima automobila. U takvim situacijama važno je ne pokušavati vrata otvoriti na silu, jer može doći do pucanja brtvi ili oštećenja karoserije, piše HAK Revija.

Ako se ključ može okrenuti u bravi, ali se vrata ne otvaraju, problem su najčešće zamrznute gumene brtve. Umjesto povlačenja, vrata treba lagano pritisnuti prema unutra ili nježno kucnuti po limenom dijelu kako bi led popucao. Vrijedi isprobati i druga vrata, koja se ponekad lakše otvaraju.

Kao rješenje može poslužiti i topla voda (oko 50 °C), koju treba pažljivo preliti po okviru vrata. Kipuća voda i polijevanje po staklu se ne preporučuju zbog opasnosti od oštećenja laka i pucanja stakla. Nakon otvaranja vrata, brtve je potrebno dobro osušiti. Ako je zamrznuta brava, pomažu kemijski odmrzavači, dezinfekcijska sredstva s alkoholom ili zagrijavanje ključa upaljačem, koji se potom pažljivo umeće u bravu.

Stručnjaci upozoravaju da sušilo za kosu nije učinkovito rješenje, jer se topli zrak na hladnoći brzo ohladi i može oštetiti materijale. Za prevenciju se savjetuje njega gumenih brtvi prije prvih mrazeva posebnim sredstvima te zaštita brave grafitom i redovitim podmazivanjem, preporučuje ADAC.