Bijes zbog nepropisnog parkiranja: Ovo ste sigurno nekad napravili, ali znate li da ste mogli završiti u zatvoru?

Nepropisno parkirani automobili postali su pravi problem u mnogim naseljima, stvarajući ozbiljne poteškoće za pješake, roditelje s dječjim kolicima i osobe s otežanim kretanjem. Umjesto da koriste parking prostore, nesavjesni vozači često zauzimaju nogostupe, čime prisiljavaju druge da riskiraju i hodaju po prometnicama. Takvo ponašanje ne samo da ugrožava sigurnost, nego stvara i frustraciju među građanima koji se nalaze u situaciji da im je kretanje otežano.

Kao primjer može poslužiti slučaj iz Osijeka, gdje je jedan građanin, ljut zbog nepropisno parkiranog automobila ispred svoje kuće, savio brisač i ostavio prijeteću poruku na vozilu. Zbog toga je osuđen na uvjetnu kaznu zatvora i dužnost plaćanja sudskih troškova, piše HAK revija.

Naime, Općinski sud u Osijeku donio je presudu K-509/2022-2, U ovom slučaju okrivljenik je vidio osobni automobil parkiran na travnjaku ispred svoje kuće i, odlučivši „naučiti vozača pameti“, savinuo je brisač na vozilu, a ispod njega ostavio prijeteću poruku: „kravo ovdje se ne parkira“. Takav postupak nije samo bio frustrirajući, već je doveo do oštećenja brisača, čime je počinjeno kazneno djelo – oštećenje tuđe stvari.

Okrivljenik je zbog oštećenja tuđe imovine osuđen na uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca. Kazna će se izvršiti tek ako tijekom jedne godine počini novo kazneno djelo. Uz to, obveza mu je bila i plaćanje sudskih troškova. Ovaj slučaj je pokazatelj kako, usprkos razumljivoj frustraciji, nesavjesni građani mogu završiti s ozbiljnim pravnim posljedicama za nešto što su smatrali „samo trenutnom reakcijom“. Važno je napomenuti da okrivljenik i njegov branitelj imaju pravo podnijeti prigovor protiv kaznenog naloga. Ako prigovor ne bude podnesen u zakonskom roku od osam dana, kazneni nalog postaje pravomoćan i kazna će se morati izvršit.

Osim verbalnih prijetnji, razjarenim građanima često nije dovoljno samo izraziti nezadovoljstvo – neki idu toliko daleko da oštećuju parkirane automobile. Takve reakcije mogu biti razumljive iz emocionalne perspektive, no s pravnog stajališta, vrlo brzo mogu prouzročiti ozbiljne posljedice. Nepropisno parkiranje može biti kažnjeno novčanom kaznom ili "paukom", no fizičko oštećenje vozila vodi u sasvim drugu sferu – kazneno djelo protiv imovine.