Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ALOIS SCHÖNOA: RECEPTI, ZAPISI I OBITELJSKO NASLJEĐE

Slastice iz prošlosti: Šenoin otac, biskupski sladopek, zapisao je 600 recepata

Autor
Petra Balija
24.12.2025.
u 16:00

Dok je radio na biskupskom dvoru, koristio je mnoge namirnice koje su tada bile nepoznate široj javnosti, poput brusnica, pistacija, muškata i šafrana

Dok ih je zapisivao, vjerojatno nije ni pomislio da će njegovi recepti nakon stoljeća i pol biti objavljeni u knjizi. A kamoli da će se na temelju njegovih natuknica ispeći brojne slastice. Alois Schönoa, otac jednog od najplodonosnijih hrvatskih pisaca 19. stoljeća Augusta Šenoe, zapisivao je, doduše, samo sastojke, a tehniku pripreme odlučio je zadržati za sebe. Tajnu su razotkrili njegovi nasljednici – praunuk Zdenko koji je, zajedno sa suprugom Marijom odlučio 1988. godine njegovu kuharicu prevesti s njemačkog jezika.

Tinta je s vremenom izblijedjela

Ključne riječi
recepti paprenjaci šenoa biskup Alois Schönoa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!