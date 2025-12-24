Slastice iz prošlosti: Šenoin otac, biskupski sladopek, zapisao je 600 recepata

Dok ih je zapisivao, vjerojatno nije ni pomislio da će njegovi recepti nakon stoljeća i pol biti objavljeni u knjizi. A kamoli da će se na temelju njegovih natuknica ispeći brojne slastice. Alois Schönoa, otac jednog od najplodonosnijih hrvatskih pisaca 19. stoljeća Augusta Šenoe, zapisivao je, doduše, samo sastojke, a tehniku pripreme odlučio je zadržati za sebe. Tajnu su razotkrili njegovi nasljednici – praunuk Zdenko koji je, zajedno sa suprugom Marijom odlučio 1988. godine njegovu kuharicu prevesti s njemačkog jezika.



Tinta je s vremenom izblijedjela