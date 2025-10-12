Oprez, nisu sva jamstva ista, niti se nude svima. Tko ima najbolje jamstvo na novi auto?

Ma s tim si miran bar šest, sedam godina, jer im toliko traje jamstvo. Sigurno ste ne jednom čuli rečenicu koja se referira na sve dugotrajnije jamstvo na nove automobile. Korejska Kia svojedobno je bila pionir 'maratonskog' jamstva, kad je ponudila ono od 7 godina, a sada tome nastoje parirati kineske marke. Ne kažemo da s novim autom nećete godinama biti mirni – osim ako vas zadesi svojeglav primjerak – no ipak valja razlikovati tvorničko od produljenog jamstva, kao i pravo jamstvo od osiguranja. Tvorničko jamstvo pokriva širi raspon mehaničkih i elektroničkih kvarova, s njim ste sigurniji da će popravak zaista i biti odrađen o trošku proizvođača. Kod produljenog jamstva valja dobro čitati ugovor. Ponegdje je upitan i sam naziv produljenog jamstva jer zapravo je riječ o dodatnom osiguranju od štetnog događaja pa vlasnik vozila ne može računati, primjerice, da će u sklopu njega moći više puta doći u servis da mu (besplatno) popravljaju neki dio, u slučaju ponavljanja kvara.

Rijetki proizvođači u osnovni jamstveni ugovor stavljaju odredbu o servisiranju u ovlaštenim servisima (jer to ne bi ni smjeli), no ovu ćete stavku naći u gotovo svim ugovorima o produljenom jamstvu. U osnovnom jamstvenom ugovoru napomena je, pak, da se vozila trebaju održavati u skladu s propisanim servisnim intervalima i uputama proizvođača, i to je posve razumljivo. Vlasnik vozila pod jamstvom tako smije, primjerice, u neovlaštenom servisu zamijeniti akumulator, ali pritom mora paziti da on odgovara specifikacijama proizvođača. Ugradi li neodgovarajući, pa zbog toga dođe do kvara na dijelovima koji bi inače bili pokriveni jamstvom, jamstvo se neće priznati. Također, planirate li posegnuti za nekom verzijom produljenog jamstva, tu opciju vjerojatno nećete imati ne budete li auto servisirali u ovlaštenom servisu. Valja znati i da tvorničko jamstvo pokriva samo popravak ili zamjenu dijelova s materijalnim ili tvorničkim nedostatkom, ali ne i uobičajeno trošenje dijelova ili dijelove koji se moraju mijenjati u sklopu redovnog održavanja. Produljeno jamstvo na automobilima trebalo bi pokrivati troškove popravka originalnih mehaničkih, električnih i elektroničkih dijelova nakon isteka standardnog jamstva, pod uvjetom da su se poštovale sve smjernice proizvođača o servisiranju i popravcima. Od marke do marke, različiti su uvjeti za ostvarivanje dodatnog jamstva, kao što su dob vozila, prijeđeni kilometri, redovni servisi te da su svi prethodni popravci izvršeni u ovlaštenim servisima. No, ponavljamo, čitajte ugovore o produženom jamstvu, kako biste se uvjerili je li zaista pokriveno sve kao u tvorničkom jamstvu.

Koliko u Hrvatskoj traje tvorničko jamstvo na nove automobile? Minimum je dvije godine, a toliko daju BMW, Mercedes-Benz, Citroën, Peugeot, Ford, Renault, Opel... Kod Mercedes-Benza osnovno jamstvo proizvođača traje 2 godine bez ograničenja u prijeđenim kilometrima na cijelo vozilo osim na potrošne dijelove (npr. brisači, kočnice ili set kvačila). To je period bezuvjetnog jamstva, kada se na popravak može i izvan ovlaštene mreže, no takvo vozilo istekom bezuvjetnog perioda može izgubiti određena trajnija prava (npr. Mobilo, do 30 godina jamstva na prohrđavanje). Visokovoltna baterija u Mercedesu je pokrivena jamstvom od 6 do 10 godina, ovisno o modelu vozila. Tvorničko jamstvo za Volvo vozila s benzinskim ili dizelskim motorima, uključujući i hibridne pogone, traje dvije godine, dok za vozila na električni pogon jamstvo traje tri godine. Jamstveno razdoblje nije ograničeno brojem prijeđenih kilometara. Pogonske baterije imaju jamstvo od osam godina, također bez ograničenja prijeđenih kilometara. Japanci su većinom na tri godine, koliko za svoje automobile jamče Suzuki, Honda, Nissan, Toyota. Dosta je proizvođača ljestvicu podignulo na pet godina: Jaguar Land Rover, Hyundai. Hyundai jedini nudi 5-godišnje tvorničko jamstvo bez ograničenja kilometraže. Uz to, tih pet godina na teritoriju Republike Hrvatske vrijedi i Hyundai jamstvo mobilnosti, kao i za pravo na godišnje preventivne preglede auta.

Zanimljivo je i Toyotino jamstvo, budući da se može protegnuti na deset godina. Opće jamstvo uj je prvo godini bez ograničenja kilometraže, a nove Toyote također imaju jamstvo na gume koje pokriva oštećenje gume u trajanju od 3 godine, bez ograničenja kilometraže. Dodatno, hibridna vozila imaju opće 5-godišnje jamstvo ili 100.000 km na sve hibridne sklopove. Nakon isteka općeg jamstva, vozačima koji vozilo održavaju u ovlaštenom servisu nude besplatno uključenje u Toyota Relax program do 10 godina starosti vozila ili 200.000 km te do 10 godina produžene brige za hibridnu bateriju. Inače, kod svih je marki uobičajeno da kod plug-in hibridnih i električnih modela daju osam godina jamstva na visokonaponsku bateriju, a pet kod hibrida. Kod svih proizvođača vrijedi i 12 godina jamstva na prohrđavanje. Audi, Volkswagen, Škoda, Seat i Cupra pod jamstvom su šest godina, odnosno novi auti tih marki nakon isteka dvogodišnjeg jamstva osigurani su još četiri godine ili do prijeđenih 150.000 km, ovisno što prvo nastupi. Nema ograničenja kilometraže za prve dvije godine. Uz doplatu se jamstvo može produljiti i na sedmu godinu i/ili do 250.000 km. "U sedmoj godini jamstva imat ćete sve pogodnosti kao i u prvoj, bez ograničenja ili sitnih slova", navode iz Škode.

Kineske su marke šarolike što se tiče jamstva. BYD ima samo električne modele i za njih jamči šest godina ili do 150.000 km. No na bateriju i motor jamstvo je osam godina ili do 150.000 km, na prohrđavanje uobičajenih 12 godina. Geely ima i vozila na klasično gorivo, a za njih nudi, kako navode, sveobuhvatno 4-godišnje jamstvo (do prijeđenih 100.000 km) koje uključuje 2 godine tvorničkog jamstva te 2 godine dodatnog jamstva. Za električne modele i oni jamče šest godina ili do 150.000 km, na bateriju osam godina ili do 150.000 km. Lynk & Co također ističe da imaju četiri godine jamstva (do 120.000 km), kako na plug-in hibride tako i na električne aute. Jamstvo na bateriju traje osam godina, kao i kod drugih. Također kineski MG Motor ističe se 7-godišnjim tvorničkim jamstvom (do prijeđenih 150.000 km), poput Kijina. Odnosi se na hibride i električare, ali i na benzinske modele. Pokriva eventualne tvorničke greške i poboljšanja verzija operativnih sustava vozila. MG jamstvo time nadmašuje industrijske standarde.