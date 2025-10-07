Jeste li primijetili ovu pojavu? Znanstvenici konačno imaju objašnjenje za velike troškove na benzinskoj

Pad temperatura donosi višestruke izazove za vaš automobil, a najveći udarac zadaje samom srcu vozila – motoru. Naime, motor s unutarnjim izgaranjem najučinkovitiji je kada dosegne optimalnu radnu temperaturu, što je zimi znatno teži i dulji proces. Na kratkim relacijama, koje su najčešće u gradskoj vožnji, motor provede veći dio puta radeći u neoptimalnim uvjetima, zbog čega sagorijeva bogatiju smjesu goriva. Istovremeno, motorno ulje i druge tekućine u pogonskom sklopu postaju gušće, gotovo poput meda, što povećava unutarnje trenje i tjera motor da radi jače samo kako bi pokrenuo samog sebe i ostale komponente. Prema podacima američkog Ministarstva energetike, potrošnja goriva konvencionalnog benzinca pri temperaturi od -7°C može biti i do 15% viša nego na ugodnih 25°C, a na kratkim putovanjima od nekoliko kilometara taj pad učinkovitosti raste na čak 24%.

Hladnoća izravno utječe i na fizikalna svojstva okoline u kojoj se vozilo kreće. Hladan zrak je gušći od toplog, što povećava aerodinamički otpor, posebice pri višim, autocestovnim brzinama. Automobil se doslovno teže probija kroz zrak, što zahtijeva dodatnu snagu, a time i gorivo. Uz to, gume su jedan od tihih krivaca za veću potrošnju. Tlak u gumama pada za otprilike 0.07 do 0.14 bara za svakih 10°C pada temperature. Nedovoljno napumpane gume imaju veći otpor kotrljanja, što znači da je motoru potrebno više energije da ih zavrti, a to se izravno odražava na potrošnju. Čak i gorivo koje točite nije isto; zimske mješavine benzina sadrže aditive koji olakšavaju isparavanje na niskim temperaturama, no ti aditivi imaju neznatno manju energetsku vrijednost, što doprinosi manjoj iskoristivosti.

Dodatno opterećenje stvara i povećana potreba za električnom energijom. Udobnost poput grijanih sjedala, odmagljivača stakala i snažnog ventilatora kabine crpi energiju izravno iz alternatora, koji zatim teže opterećuje motor. Akumulator je na hladnoći također manje učinkovit, pa alternator mora raditi jače kako bi ga napunio. Hibridna vozila pogođena su još jače, s padom učinkovitosti od 30 do 45 posto na kraćim relacijama, jer se njihov benzinski motor češće pali kako bi zagrijao kabinu i održao bateriju. Ni električna vozila nisu imuna; njihov domet može pasti i do 41%, pri čemu čak dvije trećine dodatne potrošene energije odlazi isključivo na grijanje putničkog prostora, što potvrđuju i brojna istraživanja.

Zimski uvjeti na cesti, poput snijega i leda, dodatno pogoršavaju situaciju. Vožnja kroz snijeg zahtijeva više snage, a proklizavanje kotača na skliskim površinama predstavlja čisti gubitak energije. Korištenje pogona na sve kotače, iako korisno za sigurnost, također povećava potrošnju goriva. Sve ovo, u kombinaciji s navikom mnogih vozača da zagrijavaju automobil u praznom hodu, što je najneučinkovitiji način postizanja radne temperature jer vozilo tada ima potrošnju od nula kilometara po litri, stvara savršenu oluju za vaš novčanik.

Iako je nemoguće u potpunosti eliminirati utjecaj zime, postoji niz jednostavnih koraka kojima možete značajno ublažiti povećanu potrošnju goriva. Prije svega, zaboravite na dugotrajno zagrijavanje motora u mjestu; moderni automobili najbrže postižu radnu temperaturu laganom vožnjom. Krenite čim očistite stakla, ali vozite nježno prvih nekoliko kilometara. Redovito provjeravajte tlak u gumama, jer je to najlakši i najjeftiniji način za poboljšanje učinkovitosti. Ako imate mogućnost, parkirajte u garaži kako bi motor i tekućine ostali topliji. Planirajte svoje obveze i pokušajte spojiti više kratkih putovanja u jedno duže, dajući tako motoru priliku da se potpuno zagrije. Uklonite nepotreban teret iz automobila, kao i krovne nosače kada ih ne koristite, jer svaka dodatna težina i povećan otpor zraka znače veću potrošnju. Na kraju, budite umjereni s korištenjem električnih potrošača poput grijača sjedala i odmagljivača – koristite ih samo kada su zaista potrebni.