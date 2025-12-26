Tragično ubojstvo zasjenilo je cijelu godinu: Google je otkrio što smo najviše guglali u 2025.

Kako se 2025. primiče kraju i nova je pred vratima, Google je predstavio svoj godišnji pregled najpopularnijih pretraživanja, ističući događaje, ljude i fenomene koji su potaknuli najveće skokove u interesu na globalnoj razini. Ovogodišnju listu u Sjedinjenim Američkim Državama predvodi Charlie Kirk, čije je ime postalo najtraženiji pojam, no razlog za to je tragičan. Osnivač organizacije Turning Point USA ubijen je 10. rujna tijekom govora na kampusu sveučilišta Utah Valley, što je potaknulo ogroman val pretraživanja diljem zemlje i zasjenilo sve ostale događaje.

Odmah iza njega, ostatak top pet najtraženijih pojmova zaokružili su Netflixov filmski hit "KPop Demon Hunters", viralna plišana igračka Labubu, novi Appleov iPhone 17 te zakonodavni akt poznat pod nazivom "One Big Beautiful Bill Act", koji je potpisan i stupio na snagu u srpnju.

Među ostalim značajnim pojmovima koji su izazvali velik interes na tražilici našli su se i novoizabrani gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani, platforma za umjetnu inteligenciju DeepSeek, gašenje američke vlade, FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo te carine, kako je izvijestio Google. Ovi pojmovi svjedoče o godini punoj političkih napetosti, tehnoloških inovacija i sportskih uzbuđenja koja su plijenila pažnju milijuna ljudi.

Kada je riječ o vijestima, najviše se pretraživao spomenuti zakon "One Big Beautiful Bill Act", a odmah iza njega slijedili su gašenje vlade i atentat na Charlieja Kirka. Visoko na listi našle su se i carine, prosvjed "No Kings", veliki požari u Los Angelesu koji su harali tjednima, izbor novog pape, dugoiščekivana objava Epsteinovih dokumenata, inauguracija američkog predsjednika te razorni uragan Melissa.

Na vrhu ljestvice najtraženijih osoba našao se političar Zohran Mamdani, a slijedili su ga Tyler Robinson i glazbenik d4vd. Popis također uključuje Eriku Kirk, udovicu ubijenog političara, novoizabranog papu Lava XIV., sportaša Shedeura Sandersa, Bonnie Blue, Karoline Leavitt, Andyja Byrona i voditelja Jimmyja Kimmela. U svijetu glume, najveći interes izazvao je Pedro Pascal, a za njim su se smjestili Malachi Barton, Walton Goggins, Pamela Anderson i Charlie Sheen, čiji su životi i karijere bili pod posebnim povećalom javnosti.

Svijet filma predvodio je Netflixov hit "KPop Demon Hunters", dok su veliku popularnost zabilježili i filmovi "Sinners" te "The Minecraft Movie". Na malim ekranima, dominirala je serija "The Hunting Wives", a odmah iza nje našle su se popularne serije "The White Lotus" i "The Pitt", uz nove sezone hitova kao što su "Squid Game" i "Severance". U glazbenom svijetu, najviše se pretraživao mladi glazbenik d4vd, a velik interes privukli su i nova grupa KATSEYE, zatim Bad Bunny, Sombr i Doechii. Među sportašima, najviše pažnje privukao je igrač američkog nogometa Shedeur Sanders, a slijedili su ga boksač Terence Crawford i košarkaška nada Cooper Flagg.

Godinu su, nažalost, obilježili i odlasci poznatih osoba. Na prvom mjestu najpretraživanijih preminulih osoba našao se Charlie Kirk. Mnogi su se opraštali i od glumačke legende Genea Hackmana, glazbenika Ozzyja Osbournea te pape Franje. Popis uključuje i Anne Burrell, Diane Keaton, Michelle Trachtenberg, Hulka Hogana, Malcolm-Jamal Warnera i Vala Kilmera. Zanimljiva je i kategorija koja otkriva popularne fraze među mlađom populacijom, "Što djeca govore?", gdje su ove godine na vrhu bili pojmovi "6-7", "Sigma", "41", "Skibidi" i "Ohio", pokazujući kako se digitalni sleng neprestano mijenja. Za usporedbu, prošlogodišnjim najpopularnijim pretragama u SAD-u dominirali su izbori, Donald Trump, zagonetka New York Timesa "Connections", bejzbolski klub New York Yankees te tadašnja potpredsjednica Kamala Harris, navodi Google.