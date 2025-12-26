Stručnjak otkrio zbog kojih kvarova dolazi do požara na autu: 'Ovdje najčešće kreću problemi'

Požari na vozilima danas su rijetki, ali se i dalje događaju, najčešće zbog tehničkih neispravnosti ili ljudskog propusta. Potvrdio je to za Marin Morava, tehnički savjetnik HAK-a, objašnjavajući da su automobili prije tridesetak godina bili znatno skloniji samozapaljenju nego današnja vozila.

- Starija vozila imala su manje kvalitetna tehnička rješenja, osobito na sustavima dovoda goriva i paljenja, lošiju toplinsku izolaciju te jednostavnije električne instalacije, što je povećavalo rizik od požara - kaže Morava.

Među najčešćim uzrocima tada su bili neispravni rasplinjači, propuštanja goriva, preskakanje iskre na visokonaponskim kabelima, loša izolacija ispušnog sustava te improvizirana električna rješenja bez releja i zaštite. Danas su ti nedostaci u velikoj mjeri uklonjeni, no požari se i dalje događaju, i to iz drugih razloga. Moderna vozila imaju znatno više električnih i elektroničkih komponenti, što povećava mogućnost kvara, osobito ako se vozilo ne održava pravilno ili ako dođe do oštećenja instalacija, primjerice zbog glodavaca.

Poseban rizik predstavlja i ispušni sustav. Kod današnjih vozila, zbog regeneracije filtra krutih čestica, temperatura ispuha se povremeno znatno povećava. Ako je ispuh oštećen, korodiran ili loše toplinski izoliran od karoserije, to može biti okidač za požar. Problemi često nastaju i zbog naknadno ugrađene električne opreme sumnjive kvalitete, koja se ugrađuje bez odgovarajuće zaštite i izolacije vodiča. Dodatni rizik predstavlja i nedopušteno „pojačavanje“ osigurača jačima od propisanih, čime se kratkoročno rješava kvar, ali se znatno povećava opasnost od zapaljenja.

Motorni prostor također je čest izvor požara, najčešće zbog propuštanja goriva ili ulja na vruće dijelove ispuha, kao i loše izvedenih popravaka i improvizacija. Ni putnički i prtljažni prostor nisu bezopasni. Požare često uzrokuju plinski upaljači ostavljeni na suncu, uređaji s litijskim baterijama poput mobitela i romobila, sprejevi pod tlakom, ali i prijevoz dodatnog goriva u vozilu. Opasni su i uključeni električni uređaji ostavljeni u utičnici upaljača, kao i neugašeni opušci.

Ako dođe do požara, najvažnije je, upozorava Morava, odmah pozvati vatrogasce na broj 193 i ne riskirati vlastiti život nestručnim pokušajima gašenja. - Nepravilna procjena može dovesti do ozbiljnih ozljeda i velike materijalne štete. Dobro je u vozilu imati aparat za gašenje požara, ali sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu - poručuje tehnički savjetnik.