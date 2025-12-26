Gdje treba baciti omot od poklona? Vjerojatno mislite krivo, u Njemačkoj vas za grešku mogu opaliti po džepu

Božićno vrijeme mnogi s nestrpljenjem iščekuju cijele godine, no nakon raspakiravanja darova često ostaju hrpe papira, vrpci i ambalaže. Upravo tada, upozoravaju njemački mediji, građani nerijetko griješe jer nije sav papir za zamatanje namijenjen plavoj kanti za recikliranje, a pogrešno odlaganje u Njemačkoj može rezultirati i novčanim kaznama, piše Fenix.

Statistike pokazuju da je Božić jedno od razdoblja s najvećim porastom količine otpada, i to za oko 20 posto, ponajviše zbog dodatne ambalaže i ukrasa. Iako se na prvi pogled čini logičnim da papir za zamatanje završi u spremniku za papir, stručnjaci upozoravaju da to često nije slučaj.

Ključnu razliku može otkriti jednostavan test kidanja ili gužvanja. Čisti papir, kada se podere, ima izlizane i vlaknaste rubove, što upućuje na to da se može reciklirati. S druge strane, papir s premazima ili dodacima ponaša se drukčije i najčešće nije pogodan za obradu u reciklažnim postrojenjima.

U praksi to znači da sjajno premazani papir, papir s folijama, šljokicama, metalnim efektima ili voštanim slojevima ne smije ići u plavu kantu, već u spremnik za miješani komunalni otpad. Takvi materijali ometaju proces recikliranja i smanjuju kvalitetu prikupljenog papira. Poseban oprez potreban je i kod vrpci, mašni, žica i zalijepljenih ukrasa, koji se prije odlaganja moraju ukloniti. Većina tih dodataka izrađena je od plastike te pripada žutoj kanti ili, ako postoji dvojba, miješanom otpadu.

Stručnjaci upozoravaju da nepropisno odlaganje može dovesti do problema u sustavu gospodarenja otpadom, a u nekim slučajevima i do kazni zbog kršenja lokalnih propisa. Za one koji žele biti održiviji, rješenje je jednostavno; sačuvati neoštećen papir i kartonske kutije za iduću godinu ili se odlučiti za alternativne načine pakiranja, poput omatanja u tkaninu ili korištenja novinskog papira, čime se količina otpada smanjuje već u startu.