Izračunali smo koliko košta posjedovanje auta, a koliko samo njegova upotreba

Cijene automobila već neko vrijeme imaju uzlaznu putanju, što znači da je kupnja automobila prilično stresna aktivnost. Bez auta danas malo tko može. Još su rjeđi oni koji ne moraju posegnuti za kreditom ili leasingom. U Hrvatskoj se većinom ne možemo osloniti na javni gradski prijevoz, koji bi nam omogućio život bez posjedovanja automobila. Što nam preostaje, osim izbora između kupnje novog ili rabljenog vozila? I koliko zapravo košta čisto korištenje automobila? Odgovor smo potražili u ponudama jedne od tvrtki koje pružaju uslugu dugoročnog najma vozila, Moove On. Nakon detaljnog analiziranja i tih ponuda i cijena osiguranja, registracije, servisa..., zaključak je da dugoročnim najmom štedimo otprilike onaj iznos koji bismo nekoliko godina kasnije dobili prodajom tog vozila kao rabljenog – ako ga u startu možemo platiti odjednom, bez neke od linije financiranja. Naravno, ovisno o modelu i stanju u koje ga dovedemo kroz pet godina korištenja, možemo malo profitirati, no toliko ćemo se više morati potruditi oko automobila.

No, ako moramo plaćati kamate tijekom otplaćivanja vozila, financijski je isplativije odlučiti se za dugoročni najam, jer već su u početnom paketu i registracija i sve naknade, porez na cestovna motorna vozila, protupožarni aparat i godišnje atestiranje, redovno i prošireno održavanje te asistencija 0-24 na području čitave Europe. Srednji paket u 'igru' ubacuje i gume te njihovu sezonsku zamjena i čuvanje. Najjači paket pokriva još i obvezno i kasko osiguranje vozila, kao i zamjensko vozilo. Konkretno, odaberemo li najskromniji auto u ponudi, gradsku Daciju Sandero Essential 1,0 Tce 90 po cijeni najma od 271,50 eura mjesečno (s PDV-om), kroz pet godina korištenja platit ćemo ukupno 16.350 eura. Takav novi Sandero košta 15.400 eura – bez osiguranja, kaska, servisa, registracije..., i kupnjom postaje vaše vlasništvo. No, posegnete li za leasingom uz 6,17% efektivne kamatne stope, nakon pet godina platit ćete 17.880,74 eura. 295,45 eura iznosit će vam mjesečna rata leasinga. Ovdje ste već platili 1530,74 eura više, a još niste riješili ni registraciju, koja je kod dugoročnog najma uključena u cijenu. Prvu registraciju treba platiti 90,35 eura, preostale četiri su po 157,97 eura, što ukupno daje 722,23 eura. Osiguranje i kasko mogu se naći za 660 eura godišnje – 3300 za pet godina – ali valja reći da to sami plaćate i kod dugoročnog najma, osim ako niste odabrali najbogatiji paket. Dodajte tome redovno i izvanredno održavanje, što je obuhvaćeno već najpovoljnijom opcijom dugoročnog najma. Ovo potonje nemoguće je predvidjeti, možemo samo računati na cca 900 eura redovnih servisa. Bez izvanrednih popravaka, u idealnoj situaciji, u pet godina posjedovanja ovog Sandera potrošili smo 3152,97 eura više nego da smo ga samo koristili, ali imamo vozilo koje možemo prodati. Nakon pet godina korištenja, automobil izgubi do 60 posto vrijednosti. Naš Sandero više ne vrijedi 15.400 eura, već oko 6100 eura - ako je očuvan. Dakle, ukupno smo u plusu 2947 eura, nakon što smo pet godina auto posjedovali i brinuli se za njegovo održavanje. S tom smo brigom tako uštedjeli 589,40 eura godišnje, odnosno 49,12 eura mjesečno.

Drugi izračun radili smo na primjeru kompaktnog SUV modela MG ZS Comfort 1,5 Hybrid+, s automatskim mjenjačem i 197 konja. Cijena mu je 25.990 eura, ako plaćate odjednom, a leasing taj iznos kroz pet godina podiže na ukupno plaćenih 30.188,27 eura (498,80 eura mjesečno; efektivna kamatna stopa 6,17 posto). Dodajte 1461,18 eura za registraciju tijekom tih pet godina, potom oko 1000 eura za redovne servise. Naravno, trebat će vam i oko 5000 eura za obvezno i kasko osiguranje, a članstvo koje pokriva pomoć na cesti i u drugim EU državama, a ne samo u Hrvatskoj godišnje valja platiti 80 eura. Ukupno dolazimo do 37.729,45 eura kroz pet godina (s uračunatim osiguranjem), što je gotovo 12 tisuća eura više od čiste cijene automobila. A još se nismo ni dotaknuli troškova redovnog i izvanrednog održavanja. Uslugu dugoročnog najma na pet godina (60 mjeseci) mjesečno biste za ovaj auto platili 388,75 eura, s uračunatim PDV-om. Ukupno bi to kroz pet godina bilo 23.325 eura. Odlučite li se za opciju koja pokriva i obvezno i kasko osiguranje, iznos je 523,75 eura mjesečno, ukupno 31.425 u pet godina korištenja. Kroz tih pet godina u potpunosti ste lišeni stresa oko svega što se s autom događa, ali nakon isteka tog perioda auto vam, naravno, ne ostaje u vlasništvu. Nakon pet godina korištenja i s oko 75.000 prijeđenih kilometara vrijedio bi oko 11.000 eura.

Isplati li se? Ovisno o okolnostima. Planirate li auto čuvati te ga koristiti dulji niz godina, da, isplati se kupiti ga. Namjeravate li ga pak prodati nakon tri do pet godina, jer tada želite opet voziti novi auto, neposjedovanje je bezbrižnije rješenje. Usluge dugoročnog najma obično se nude u trajanju od 12 do 60 mjeseci. Najviša dopuštena ukupna kilometraža za vrijeme trajanja najma je 200.000 km, a na izbor se u svim tvrtkama za dugoročni najam mahom nude potpuno novi auti i "mlada" rabljena vozila (tzv "godišnjaci"). Kao glavne prednosti ovakvog načina korištenja vozila tvrtke koje se bave dugoročnim najmom ističu jednostavnost - sve su usluge objedinjene na jednom mjestu, svi su troškovi na jednom računu. Također, ugovorene cijene dugoročnog najma su fiksne što iz slike eliminira brigu oko rasta cijena, bilo samog vozila ili njegova održavanja. Ovisno o odabranom paketu, na vozaču je samo da toči gorivo i tekućinu za stakla. To je u biti i poguralo dugoročan najam u fokus, jer su posljednjih godina dosta rasle cijene vozila, rezervnih dijelova i održavanja općenito; porasli su troškovi financiranja i osiguranja vozila. U tim okolnostima od velike je koristi bio ugovor koji troškove korištenja vozila drži na istoj, početnoj razini. Nije zanemariv ni podatak da u slučaju prometne nesreće vozač i njegovi putnici imaju podršku u smislu zbrinjavanja, prijevoza, a potom i zamjenskog auta dok se ne popravi ovaj s kojim su imali nesreću.

- Ovim modelom korisnici izbjegavaju rizike vlasništva vozila. Ne moraju razmišljati koliko vozilo vrijedi nakon nekoliko godina, koliko će kao vlasnici izgubiti od vrijednosti vozila. Svi troškovi korištenja ravnomjerno su raspoređeni na mjesečne najamnine, što dodatno olakšava planiranje troškova i poslovanja općenito – ističu iz Moove On-a. Ova je tvrtka prva u Hrvatskoj uvela mogućnost plaćanja dugoročnog najma vozila kriptovalutama. Trenutačno brinu za vozne parkove više od 200 hrvatskih tvrtki, većinom malih i srednjih. No, sve se češće za ovakav tip mobilnosti i u Hrvatskoj također odlučuju privatni korisnici, pojedinci.