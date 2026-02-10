Naši Portali
IZBIO SUKOB

Jedno pitanje iz Potjere izazvalo buru u Srbiji: Pogledajte što je lovac odgovorio bez oklijevanja

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
10.02.2026.
u 19:47

„Ćacilend kao društveni fenomen zasjao je i u hrvatskoj Potjeri“, navodi se u tekstu, uz citiranje komentara na društvenim mrežama među kojima se ističe i tvrdnja da „nitko ovom narodu nije nanio više poniženja od Vučića i radikala“.

Isječak iz hrvatskog kviza Potjere posljednjih se dana proširio društvenim mrežama i izazvao neočekivane političko-medijske reakcije u regiji. U završnoj potjeri lovcu Mladenu Vukorepi postavljeno je pitanje: 'Koji je grad poznat i po Ćacilendu?',  a točan odgovor, Beograd, izrečen je bez oklijevanja.

Kako piše srpski portal Nova.rs, upravo je taj trenutak mnogima bio dovoljan da zaključe kako je fenomen Ćacilenda, donedavno vezan isključivo uz srpski politički i prosvjedni kontekst, prešao granice Srbije i ušao u širu regionalnu prepoznatljivost. Portal pritom navodi da su se prevarili oni koji su vjerovali da će se riječ o kratkotrajnoj i lokalnoj pojavi.

Nova.rs ističe i kako je dio javnosti ogorčen činjenicom da se Beograd, unatoč bogatoj povijesti i brojnim znamenitostima, danas u regionalnom diskursu često povezuje s improviziranim šatorskim naseljem ispred Skupštine Srbije, koje mnogi uspoređuju s vašarištem. „Ćacilend kao društveni fenomen zasjao je i u hrvatskoj Potjeri“, navodi se u tekstu, uz citiranje komentara na društvenim mrežama među kojima se ističe i tvrdnja da „nitko ovom narodu nije nanio više poniženja od Vučića i radikala“.

Međutim, upravo taj relativno kratak članak bio je dovoljan da izazove žestoku reakciju tabloida Kurir, poznatog po bliskosti s vlastima predsjednika Aleksandra Vučića. Kurir cijeli slučaj interpretira kao dio, kako navode, „zajedničke akcije hrvatskih i blokaderskih medija u Srbiji“.

U svojoj reakciji Kurir tvrdi da je riječ o još jednom „dokazu“ navodne povezanosti HRT-a i portala Nova.rs, optužujući hrvatski javni servis da „u velikoj mjeri bazira svoj program na Srbiji i događanjima u toj zemlji“, pa je, prema toj logici, Srbija sada „ubačena čak i u kviz Potjera“. Takve optužbe djeluju ne samo neutemeljeno, nego i prilično apsurdno.

Tabloid dalje optužuje Novu za autošovinizam, tvrdeći da su upravo tzv. „blokaderski mediji“ izmislili pojam Ćacilend i potom ga sustavno gurali u javnost dok nije postao prepoznatljiv u cijeloj regiji. Pritom se, međutim, potpuno zanemaruje činjenica da taj izraz nije nastao u redakcijama, već u javnom i prosvjednom diskursu unutar same Srbije, odakle su ga mediji samo prenijeli. U završnici teksta Kurir ide i korak dalje, zamjerajući Novoj što se, prema njihovim tvrdnjama, nije dovoljno bavila koncertom Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, dok istodobno „napada Srbiju“.
Komentara 3

WC
wolf_cro2.
20:11 10.02.2026.

Ne mogu oni bez cirkusa i kompleksa prema Hrvatima nikako.

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
20:24 10.02.2026.

Na stranu sad Ćacilend, to je pitanje iz kategorije "tekući događaji", ali u tom kvizu, osobito u određene dane, toliko je jugonostalgičarskih pitanja da nitko od mlađe generacije nema šansu, osim ako ih nije odgojila Peovićka i Borićka 😬

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
20:40 10.02.2026.

Nije li previše vijesti iz te države ?

