Mate Rimac oduševio svijet: Hrvatski hiperautomobil debitirao u Alpama

Hrvatski proizvođač hiperautomobila Rimac Automobili danas je upisao novo poglavlje svoje priče, i to na jednom od najekskluzivnijih automobilskih događanja na svijetu. Na manifestaciji The I.C.E. St. Moritz, koja se održava 30. i 31. siječnja 2026., isporučen je prvi primjerak Nevere R Founder’s Edition, čime je ova ultra-rijetka serija po prvi put predstavljena svjetskoj javnosti. Prizori su bili i više nego dojmljivi: zaleđeno jezero u St. Moritzu, na gotovo 1.800 metara nadmorske visine, snijeg, led i najekskluzivniji primjerak Nevere, limitirana na samo deset primjeraka.

Automobil se ističe profinjenom dvo-tonskom izvedbom: gornji dio karoserije obojen je u sjajni Cote D’, donji u Titanium Silver, dok cijelu priču spaja ultratanka središnja linija široka tek dva milimetra. Na njoj se nalazi Rimčev već prepoznatljivi motiv kravate i grafika inspirirana elektroničkim pločama - detalj koji jasno poručuje da je riječ o nečemu posebnom.

"The I.C.E. St. Moritz predstavlja sve ono što volimo u automobilskoj kulturi: potiče vlasnike najrjeđih i najznačajnijih automobila na svijetu da ih izvezu, uživaju u njima i podijele sa svijetom. Isporuka prve Nevere R Founder’ Edition upravo na ovom mjestu, savršeno odgovara automobilu koji, više nego ikad prije, našim kupcima otvara dublji uvid u naš svijet", izjavio je Mate Rimac.

Founder’s Edition je rasprodana u svega tjedan dana, a uz nju se dopije i posebno iskustvo. Kupci osobno dođu u Rimac Kampus u Zagrebu, gdje zajedno s Matom Rimcem i dizajnerskim timom konfiguriraju svoje vozilo. Članstvo u Founders Clubu uključuje ekskluzivan pristup sjedištu Bugatti Rimca, sudjelovanje u testiranjima ali i utjecaj na razvoj budućih modela.

Prvi isporučeni primjerak ima interijer u Indigo Blue koži, ručno šivanoj, sa srebrnim detaljima i trajno apliciranim potpisima Mate Rimca i tima na pragovima vrata – detalj koji ovaj automobil pretvara u kolekcionarski artefakt. Ispod elegantne karoserije krije se brutalna tehnologija: 2.107 konjskih snaga iz četiri elektromotora, 0–60 mph za nevjerojatnih 1,66 sekundi i maksimalna brzina od 431 km/h. Nevera R je tijekom 2025. godine srušila čak 24 svjetska rekorda, osvojila Red Dot nagradu za dizajn te dodatno unaprijedila aerodinamiku – s 15 posto više downforcea i još boljim prianjanjem. Isporuka prve Nevere R Founder’s Edition na ledu St. Moritza jasna je poruka: Rimac više nije „mladi startup iz Hrvatske“, nego igrač koji bez kompleksa stoji rame uz rame s najvećim imenima svjetske automobilske elite. A ovo je tek početak.