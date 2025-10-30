Samo nas nekoliko tjedana dijeli od velike promjene na hrvatskim cestama. Jeste li se pripremili?

Zimska oprema na vozilima ključna je za sigurnost na cestama, osobito kad nastupe snijeg, poledica ili niske temperature. U Hrvatskoj je zakonski propisano da se od 15. studenog do 15. travnja vozila moraju opremiti zimskim gumama, no mnoge zemlje Europe imaju specifične zakone i propise vezane uz zimsku opremu, pa čak i različite kazne za vozače koji ne poštuju uvjete.

U Hrvatskoj, zimska oprema na vozilu obavezna je u razdoblju od 15. studenog do 15. travnja, bez obzira na vremenske uvjete. Prema novoj Odluci o obveznoj zimskoj opremi (NN 121/2020), na zimskim dionicama javnih cesta, koje obuhvaćaju autoceste i državne ceste, vozila moraju biti opremljena zimskim gumama s oznakama M+S ili s minimalnom dubinom utora od 4 mm. Uz to, lanci za snijeg moraju biti dostupni za slučaj nužde.

Slično propisima u Hrvatskoj, većina europskih zemalja zahtijeva obaveznu zimsku opremu u zimskim uvjetima, dok neke zemlje, poput Švedske i Rusije, propisuju obavezne zimske gume ili lanci od početka studenog do kraja ožujka. U nekim zemljama, poput Švicarske, lanci su obavezni samo u određenim uvjetima na cesti, dok je u Italiji zimska oprema obavezna samo na određenim područjima.

Za vozače koji ne budu imali odgovarajuću zimsku opremu, prijete visoke kazne. U Hrvatskoj, vozači koji ne poštuju propise o zimskoj opremi riskiraju novčanu kaznu od 132,72 eura. U europskim zemljama kazne mogu biti i mnogo veće – u Austriji kazne za vožnju bez zimske opreme mogu doseći i 5.000 eura, dok je u Njemačkoj, osim novčane kazne, moguće da osiguranje neće pokriti štetu ako vozilo nije imalo odgovarajuće gume.

Države poput Finske i Estonije imaju stroge zakone koji obvezuju vozače da koriste zimske gume, dok su u zemljama kao što su Španjolska i Grčka zimske gume samo preporučene, no nisu obavezne. U nekim zemljama kao što je Bosna i Hercegovina zimska oprema također je obavezna, dok se u Belgiji lanci za snijeg dopuštaju samo na cestama koje su pokrivene snijegom ili ledom.

Iako su zimske gume standard u većini europskih zemalja, vozači koji planiraju putovanja ili boravke u zemljama sa specifičnim zakonima moraju biti informirani o zakonodavnim razlikama, jer nepridržavanje propisa može dovesti do ozbiljnih kazni, a u nekim slučajevima i do neosigurane štete u slučaju nesreće.