Što ako ćemo 2030. zaista imati 200.000 e-vozila? Samo ćemo ih ovako imati gdje puniti

Qelo, vodeći hrvatski pružatelj usluga elektromobilnosti čija se tržišna kapitalizacija trenutačno procjenjuje na 30 milijuna eura, predstavio je preliminarne godišnje rezultate poslovanja koji potvrđuju nastavak snažnog rasta ovog, domaćeg igrača na našem tržištu usluga punjenja električnih vozila. Tijekom protekle godine broj korisnika im se udvostručio, mreža punionica znatno je proširena i modernizirana, a prihodi su im porasli za više od 250 posto u odnosu na prethodnu godinu, otkrili su predsjednik Uprave Predrag Šeatović, glavni operativni direktor Tomislav Kajdi i direktor za razvoj poslovanja Tomislav Ivanetić. Kompanija se priprema za daljnje širenje mreže ultrabrzih punionica. Uz postojećih 48 ultrabrzih punionica, 3 DC i 41 AC punionicu, osigurali su financiranje za još 12 ultrabrzih, čime će dosegnuti brojku od obećanih 60 ultrabrzih punionica. Trenutačno su 'najtanji' u Dalmaciji, ali grabe velikim koracima da pokriju čitavu Hrvatsku. Za koji tjedan trebala bi biti otvorena nova punionica u Vodicama. U ovoj godini planiraju instalirati 90 novih priključaka na 20 novih lokacija, s ukupnim ulaganjima od 7,3 milijuna eura. Za 2027. planiraju dodatnih 100 ultrabrzih priključaka na 22 lokacije, uz ulaganja od 8,3 milijuna eura. Također, planiraju širenje na Sloveniju, Srbiju i Rumunjsku. Qelo punionice pozicionira uz trgovačke centre, kako bi punjenje vozila bilo što praktičnije i onima koji električni auto ne mogu puniti kod kuće.

Foto: QELO

- Naša je misija dati doprinos da ljudima prijelaz na električnu mobilnost bude što jednostavniji. Razviti mrežu na dobrim lokacijama, tamo gdje su vozačima potrebne punionice. Smatramo da u Hrvatskoj trenutačno ima dovoljno punjača, odnosno njihova će količina u 2026. godini doći na razinu da ne moramo razmišljati hoćemo li na nekoj lokaciji imati gdje napuniti električni automobil – navode iz tvrtke Qelo. Gotovo 40 posto registriranih vlasnika električnih automobila u Hrvatskoj korisnici su Qelo kartice kojom se pristupa e-punjačima.

Udio novih električnih automobila na hrvatskom je tržištu 1,9 posto. Qelo predviđa da će on do 2030. biti na 6-7 posto, odnosno da ćemo tada na cestama imati 200 tisuća e-vozila. Upravo je ta godina prijelomna jer, kažu, trenutačna hrvatska infrastruktura može pratiti rast e-mobilnosti idućih pet godina. No, već sada treba početi graditi mrežu za razdoblje od 2030., jer tada će se električnim autima masovno pridružiti i e-kamioni. Upozoriti treba, kažu, HEP i državu da počnu graditi novu infrastrukturu, jer u mrežu se ne ulaže onoliko koliko oni ulažu u same punionice. Da do 2050. sva vozila u Hrvatskoj prijeđu na struju, trebalo bi nam 10-12 teravatsati energije i pametna dvosmjerna mreža, što nemamo.