Za 140. rođendan prvog automobila Mercedes je stvorio posebnu 'zvijer'

Prvi automobil 'rođen' je prije 140 godina, krajem 1886. godine. Točnije, tog 29. siječnja Carl Benz predao je Carskom patentnom uredu patent za prvo motorno vozilo, preteču onoga što danas nazivamo osobnim automobilom. Patent Motorwagen. Bilo je to vozilo s pogonom na plinski motor, motorna kočija s tri kotača koju je pokretao 4-taktni motor obujma 958 ccm i snage 0,8 KS. Taj je primjerak postizao maksimalnih 16 km/h, dok je onaj koji je dospio na tržište iz motora obujma 1600 ccm izvlačio 0,75 konja te je mogao pojuriti do 'vrtoglavih' 13 kilometara na sat. Kako bi rođendan prvog automobila u svijetu obilježio onako kako to značaj tog događaja i zaslužuje, Mercedes-Benz uz slavljeničku je tortu pokazao i najnovije izdanje svoje S-klase. Iako se radi o redizajnu, to je najopsežniji dosad odrađen redizajn. Promijenjeno je više od 50 posto automobila; ima više od 2700 novih dijelova.

Foto: Mercedes-Benz

Nova limuzina koja naglasak stavlja na prestiž, naprednu tehnologiju i osjećaj dobrodošlice prvi je od čak 40 noviteta koje je Mercedes najavio za ovu godinu. Po mnogočemu je posebna, a s tehnološke je strane najupečatljivije odobrenje za automomnu vožnju razine 4. U Europi će to zasad ostati tek svjedočanstvo koliko je daleko Mercedes došao u razvoju najnaprednijih sustava, jer ta razina autonomije u Europskoj uniji još nije dobila 'zeleno svjetlo'. Prethodna S-klasa imala je razinu 3 i mogla je samostalno voziti autocestom do brzine 160 km/h. Nova će svom vozaču pružiti još više bezbrižnosti, ali zasad u zemljama poput Saudijske Arabije, u kojima je razina 4 već usklađena sa zakonom. Ona označava visoku automatizaciju gdje vozilo samostalno upravlja svim aspektima vožnje u unaprijed definiranim uvjetima. Vozač ne mora pratiti cestu, ne mora u svakom trenutku biti spreman preuzeti kontrolu. Sustav je dizajniran da se nosi sa svim situacijama u vožnji i može sigurno zaustaviti automobil ako se nešto nepredviđeno dogodi. Vizualno, promjene su na novoj S-klasi najočitije sprijeda: maska je dosta veća, može biti osvijetljena, a prvi puta i Mercedesova zvijezda na poklopcu motora može biti (opcijski) osvijetljena. Nova Digital Light "twin-star" prednja svjetla diče se microLED tehnologijom koja donosi 40 posto veće polje visokorezolucijskog osvjetljenja. Dinamični Ultra Range dugi snop ima doseg do 600 metara, prilagođava se zavojima, a uz kamere prati i karte – sve kako bi osvjetljenje što bolje prilagodio situaciji na cesti. Nova su i stražnja svjetla, s nepogrešivo Mercedesovim znamenjem.

Za 140. rođendan prvog automobila Mercedes je stvorio posebnu 'zvijer'

Iz Mercedesa navode da se pravi osjećaj dobrodošlice iskazuje u interijeru. Uz pokazivanje nadmoći, dodali bismo. U većini automobila primarna sjedala su prednja, konkretno ono vozačevo. U ovakvim voziima primarna sjedala su stražnja. Vlasnik S-klase najvjerojatnije će sjediti straga, bit će vožen. Stoga je jako bitno kako to sve izgleda na stražnjim sjedalima. A izgleda impresivno, posebno kad su stražnja sjedala u First-Class izvedbi. Putnici tada uživaju u središnjoj konzoli nalik onoj između vozača i suvozača, na raspolaganju su im dva 13,1-inčna zaslona. Svaki od dva putnika ima MBUX daljinski upravljač i integriranu kameru, pa je iz automobila moguće odraditi i videokonferenciju. Detalj koji nas je nasmijao, definitivno privukao pažnju jest grijanje sigurnosnog pojasa na prednjim sjedalima. Mada, dobro bi nam došao... Zagrijati može do 44 stupnja. Sustav klimatizacije ima Digital Vent Control kako bi se mlaznice klimatizacije mogle ciljano podesiti, dok Energizing Air Control sustav uklanja ultrafine čestice i brzo obnavlja zrak u kabini.

Putničkom kabinom dominira MBUX Superscreen, odnosno u jedan zaslon spojena dva: centralni dodirni zaslon od 14,4 inča i suvozačev od 12,3 inča, također dodirni. Naravno, na to se nadovezuju digitalni instrumenti, dostupni i u 3D izvedbi. Srž čitavog tog sustava je novi MB.OS, sve zajedno povezano je s Mercedes-Benz Intelligent Cloudom, kako bi se funkcije automobila mogle i dalje bežično nadograđivati. Među brojnim novim funkcijama i one su koje se tiču najnaprednijih sigurnosnih sustava. Oni, pak, podatke povlače s čak deset kamera, pet radara i dvanaest ultrazvučnih senzora. Dodamo li tome do 15 zračnih jastuka, u koje se ubrajaju i opcijski zračni jastuci za pojaseve, kako bi se smanjilo opterećenje pri težim sudarima, jasno je da je nova i S-klasa prvak u sigurnosti. Čak i ona koja nije blindirana. Da, u gami je i dalje blindirana S-klasa Guard sa zaštitom razine VR10, pogonom 4Matic i 6-litrenim V12 biturbo motorom.

Kad smo se već dotaknuli pogona, pogledajmo koji motori tjeraju 'običnu' S-klasu. Motorna gama sada je elektrificirana, u smislu blagih hibrida na 6-cilindarskim benzinskim i dizelskim inačicama. Dizelaš S 350d raspolaže s 313 konja, odabrati se može i S 450d sa 367 KS. Benzinci raspolažu s 381, odnosno 449 konja. Plug-in hibridi trebali bi samo na struju prelaziti oko 100 km. Temelje se na benzincu od 326, odnosno 449 KS. S elektromotorom snaga sustava raste na 435, odnosno 585 KS. Airmatic zračni ovjes dolazi serijski, kao i upravljanje na sva četiri kotača, a opcijski se može odabrati aktivni ovjes koji pojedinačno upravlja svakim kotačem, aktivno suzbija naginjanje, a po potrebi može i podići automobil. Kako kažu u pojedinim reklamama – ni to nije sve. Dosta vam je uspornika po gradu? Nova S-klasa povlači Car-to-X informacije pa na vrijeme 'uoči' nezgodniji uspornik. Da se i automobil i putnici ne pate poskakujući preko njih, S-klasa jednostavno podesi amortizere. Nova S-klasa i u Hrvatskoj bi se uskoro trebala početi prodavati, vrlo brzo trebala bi se otvoriti mogućnost konfiguriranja modela. U Njemačkoj joj cijena kreće od 121.356 eura, za limuzinu S 350d 4Matic.