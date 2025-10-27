Rizik od prometnih nesreća od jučer je puno veći: Evo zašto je to tako i na što treba posebno pripaziti

Ovog vikenda satovi su se vratili sat vremena unatrag, što je mnogima donijelo dragocjeni dodatni sat sna. Međutim, prema podacima nizozemske osiguravajuće kuće Univé, taj dodatni sat nije bez rizika, jer broj nesreća prvog ponedjeljka nakon prelaska na zimsko računanje vremena svake godine raste, piše Hak revija.

Analiza koju je provela tvrtka Univé za razdoblje od 2014. do 2024. pokazuje da broj zahtjeva za naknadu štete na taj dan u prosjeku raste za 13 posto u odnosu na ponedjeljak prije promjene vremena. Povećana budnost na cestama ključna je, s obzirom na kraće dane i raniji početak mraka koji zahtijevaju veću koncentraciju vozača.

Zanimljivo je da početak ljetnog računanja vremena zapravo donosi blagi pad broja nesreća, u prosjeku za 5 posto. Ipak, godišnje razlike variraju. Na primjer, 2020. zabilježen je porast nesreća od 12 posto, dok je 2022. godine došlo do smanjenja od 8 posto. Međutim, 2021. godina bila je posebno alarmantna s porastom od čak 40 posto, iako je to bila godina pandemije s manjim prometom.

Prema stručnjacima, prijelaz na zimsko računanje vremena utječe na naš bioritam, što može dovesti do umora i smanjene budnosti na cesti. Iako se ova promjena na prvi pogled čini bezopasnom, potrebno je nekoliko dana pa čak i tjedan dana da se organizam prilagodi. Osiguravatelji stoga savjetuju vozačima da budu dodatno oprezni tijekom tog razdoblja, jer je povećan rizik od nesreća tijekom prvih dana nakon promjene vremena.