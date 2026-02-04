Kreće nova era nuklearnog naoružavanja: Dvije najveće sile bez ikakvog ograničenja

Svijet sutra ulazi u novo razdoblje povećanog rizika i neizvjesnosti. Novi START (Strategic Arms Reduction Treaty), posljednji preostali sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između SAD-a i Rusije, od sutra i službeno prestaje vrijediti, a budući da trenutačno nemamo njegova nasljednika ni dogovora o produljenju, to znači da prvi put u više od 50 godina dvije najveće nuklearne sile nemaju nikakva pravno obvezujuća ograničenja svojih nuklearnih arsenala.



Novi START potpisali su u Pragu 2010. godine bivši američki predsjednik Barack Obama i njegov tadašnji ruski kolega Dmitrij Medvedev, koji je tada odslužio jedan mandat kako bi otvorio ustavnu mogućnost povratka Vladimira Putina na predsjedničku dužnost. Sporazumom je dogovoreno ograničavanje broja nuklearnih glava i nosača za njihovo lansiranje na 1550 raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava za svaku stranu, uz najviše 700 raspoređenih raketa raspoređenih na kopnu, podmornicama i bombarderima te ukupno 800 lansera. Iako je sporazum imao niz slabih i problematičnih mjesta, poput, primjerice, neriješenog pitanja nuklearnog oružja kratkog dometa ili zaliha nuklearnih glava, ključno je bilo to što je Novi START predstavljao okvir koji je ograničavao najveće nuklearne arsenale na svijetu sprečavajući tako novu utrku u strateškom nuklearnom naoružanju, a podržavao je i ciljeve Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.