NOVI TRŽIŠNI STANDARDI

Breskve iz Čilea, luk iz Italije, kruške iz Kine... S hrvatskih polica nestaju domaći proizvođači, trgovci na udaru velikih kazni

Autor
Jolanda Rak Šajn
06.02.2026.
u 06:00

U prvih 10 mjeseci 2025. uvezli smo voća i povrća u vrijednosti od 638 milijuna eura, a godinu prije za 572,2 milijuna. Trgovcima koji ne ističu zemlju porijekla kazne od 3980 do 6630 eura...

Mandarine, klementine i šipci iz Turske, kivi iz Grčke i Italije, avokado iz Portugala, naranče iz Grčke, grožđe i šljive iz Južnoafričke Republike, breskve iz Čilea, kruške iz Kine, mini lubenice iz Brazila, patlidžan, komorač, mladi luk i srebrenac iz Italije, ljubičasti, kao i hokaido tikve, iz Nizozemske, koraba iz Španjolske... Tek za većinu jabuka, kelja i kupusa, krumpira, salate kristalke... ovih je dana jasno da su iz Hrvatske pa nije čudno što nam se deficit vanjskotrgovinske bilance u voću i povrću svake godine produbljuje. U prvih deset mjeseci lanjske godine, prema podacima HGK, uvezli smo voća i povrća u vrijednosti od 638 milijuna eura, a u istom tom razdoblju godinu prije za 572,2 milijuna.

Ključne riječi
Toni Grossi voće i povrće Trgovci potrošači Barkod

Komentara 11

Pogledaj Sve
BR
Brijest1
06:47 06.02.2026.

Otkupna cijena mandarina bila 0.2€, u trgovinama po 3 do 4€. Pohlepa.

AN
AnimaTor
06:37 06.02.2026.

To je sve uzrokovala pohlepa domaćeg proizvođaća kako u voću tako i u povrću. A pohlepa uništava svaki posao , odnos , prijatelstvo , relaciju..itd..itd...Kad smo mi s domaćim proizvodima skupi onda se trgovci okreću jeftinijim proizvođaćima.Npr. u povrtlarstvu ,, nije poskupjela energija u zadnjih 4 godine , voda nije poskupjela , radna snaga plaćena manje nego u Italiji , Španjolskoj , Grćkoj , itd..itd i opet naše povrtlarstvo skuplje od inozemnog.A kad čujem na zelenom placu ono....domaće je...domaće je...To je formula za najskuplje.Katastrofa. Pohlepa.

TO
tomislav10
07:33 06.02.2026.

Ti ih imaš

