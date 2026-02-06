Breskve iz Čilea, luk iz Italije, kruške iz Kine... S hrvatskih polica nestaju domaći proizvođači, trgovci na udaru velikih kazni

Mandarine, klementine i šipci iz Turske, kivi iz Grčke i Italije, avokado iz Portugala, naranče iz Grčke, grožđe i šljive iz Južnoafričke Republike, breskve iz Čilea, kruške iz Kine, mini lubenice iz Brazila, patlidžan, komorač, mladi luk i srebrenac iz Italije, ljubičasti, kao i hokaido tikve, iz Nizozemske, koraba iz Španjolske... Tek za većinu jabuka, kelja i kupusa, krumpira, salate kristalke... ovih je dana jasno da su iz Hrvatske pa nije čudno što nam se deficit vanjskotrgovinske bilance u voću i povrću svake godine produbljuje. U prvih deset mjeseci lanjske godine, prema podacima HGK, uvezli smo voća i povrća u vrijednosti od 638 milijuna eura, a u istom tom razdoblju godinu prije za 572,2 milijuna.