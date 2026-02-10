Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SOMALIJA

FOTO Putnički zrakoplov sletio na plažu, šire se snimke

Nova najnovija fotografija
Foto: Večernji.hr
VL
Autor
Laura Puklin
10.02.2026.
u 14:14

Izvještaji vlasti pokazuju kako je u zrakoplovu bilo 55 putnika i članova posade

Opasni incident se dogodio u Mogadišu. Putnički avion Fokker 50 pri slijetanju je izletio s piste i završio je na obali, piše Garowe Online. Avion lokalne zrakoplovne kompanije StarSky imao je tehničkih problema ubrzo nakon polijetanja s Aden Adde međunarodnog aerodroma u Mogadišu na letu prema Galkayu. Iako je zrakoplovu bilo odobreno hitno slijetanje natrag, prilikom dodira s pistom je skrenuo s nje, prešao preko ruba i zaustavio se na plaži uz samu obalu. 

Izvještaji vlasti pokazuju kako je u zrakoplovu bilo 55 putnika i članova posade. Svi su evakuirani bez teških ozljeda zahvaljujući brzoj intervenciji spasilačkih službi. Fotografije s mjesta događaja pokazale su zrakoplov kako leži na pješčanoj obali izravno izvan aerodromskog prostora. Istraga o uzroku izlaska s piste je u tijeku, a operacije na aerodromu nakratko su bile obustavljene dok su hitne službe osiguravale teren.

Ključne riječi
Mogadiš zrakoplovna nesreća zrakoplov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!