FOTO Putnički zrakoplov sletio na plažu, šire se snimke

Opasni incident se dogodio u Mogadišu. Putnički avion Fokker 50 pri slijetanju je izletio s piste i završio je na obali, piše Garowe Online. Avion lokalne zrakoplovne kompanije StarSky imao je tehničkih problema ubrzo nakon polijetanja s Aden Adde međunarodnog aerodroma u Mogadišu na letu prema Galkayu. Iako je zrakoplovu bilo odobreno hitno slijetanje natrag, prilikom dodira s pistom je skrenuo s nje, prešao preko ruba i zaustavio se na plaži uz samu obalu.

Izvještaji vlasti pokazuju kako je u zrakoplovu bilo 55 putnika i članova posade. Svi su evakuirani bez teških ozljeda zahvaljujući brzoj intervenciji spasilačkih službi. Fotografije s mjesta događaja pokazale su zrakoplov kako leži na pješčanoj obali izravno izvan aerodromskog prostora. Istraga o uzroku izlaska s piste je u tijeku, a operacije na aerodromu nakratko su bile obustavljene dok su hitne službe osiguravale teren.