Čudesni Čilić večeras je ispisao povijest! Teniski svijet mu se divi, prestigao je Ivaniševića!

Prvi hrvatski reket odigrao je fantastičan meč protiv šestog nositelja turnira, podsjetivši na svoje najbolje dana.

Prvi je set riješio nakon breaka u 11. gemu, a u drugom je početni udarac suparniku oduzeo u osmom gemu da bi kod 5:3 propustio jednu, a kod 5:4 na svoj servis i drugu meč-loptu.

Iako su Tienu nakon breaka za 5:5 porasla krila, Marin ipak nije dozvolio preokret i u tie-breaku koristi svoju treću meč-loptu za veliku pobjedu u koju je ugradio devet asova uz 57 posto prvog servisa, a realizirao je tri od četiri break-lopte.

Ovim je uspjehom došao na 54. mjesto ATP liste, a sljedeći suparnik u Dallasu bit će mu pobjednik američkog sraza Quinn - T. Svajda.



Marin Čilić, možda najpodcjenjeniji tenisač i hrvatski sportaš, u eri Đokovića, Nadala i Federera osvojio je sljedeće:

1 GRAND SLAM (US Open 14)

2 GRAND SLAM FINALA (Wimbledon 17, Australian Open 18)

1 DAVIS CUP (2018.)

2 DAVIS CUP FINALA (2016. i 2021.)

1 OLIMPIJSKO SREBRO (parovi Tokio 2020.)

1 ATP MASTERS 1000

2 ATP 500

17 ATP 250

A sada je stigao i do jubilarnih 600 pobjeda! Bravo, Marine! Teniski svijet s razlogom se divi Marinu, Hrvat ne posustaje iako je u 38. godini života!