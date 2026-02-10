Naši Portali
Fenomenalna pobjeda

Čudesni Čilić večeras je ispisao povijest! Teniski svijet mu se divi, prestigao je Ivaniševića!

Wimbledon 2025 Day 4 Jack Draper v Marin Cilic
Foto: Bradley Ormesher/The Times/NEWS
1/3
Autor
Karlo Ledinski
10.02.2026.
u 21:41

Povijesni dan za Marina Čilića na ATP turniru iz Serije 500 u Dallasu! Pobjedom u prvom kolu 7:5, 7:6(4) nad 20-godišnjim Amerikancem Learnerom Tienom, 23. tenisačem svijeta, Marin je stigao do jubilarne, 600. ATP pobjede u karijeri te tako postao hrvatski rekorder preskočivši Gorana Ivaniševića s 599 pobjeda.

Prvi hrvatski reket odigrao je fantastičan meč protiv šestog nositelja turnira, podsjetivši na svoje najbolje dana.
Prvi je set riješio nakon breaka u 11. gemu, a u drugom je početni udarac suparniku oduzeo u osmom gemu da bi kod 5:3 propustio jednu, a kod 5:4 na svoj servis i drugu meč-loptu.
Iako su Tienu nakon breaka za 5:5 porasla krila, Marin ipak nije dozvolio preokret i u tie-breaku koristi svoju treću meč-loptu za veliku pobjedu u koju je ugradio devet asova uz 57 posto prvog servisa, a realizirao je tri od četiri break-lopte.
Ovim je uspjehom došao na 54. mjesto ATP liste, a sljedeći suparnik u Dallasu bit će mu pobjednik američkog sraza Quinn - T. Svajda.


Marin Čilić, možda najpodcjenjeniji tenisač i hrvatski sportaš, u eri Đokovića, Nadala i Federera osvojio je sljedeće:
1 GRAND SLAM (US Open 14)
2 GRAND SLAM FINALA (Wimbledon 17, Australian Open 18)
1 DAVIS CUP (2018.)
2 DAVIS CUP FINALA (2016. i 2021.)
1 OLIMPIJSKO SREBRO (parovi Tokio 2020.)
1 ATP MASTERS 1000
2 ATP 500
17 ATP 250
A sada je stigao i do jubilarnih 600 pobjeda! Bravo, Marine! Teniski svijet s razlogom se divi Marinu, Hrvat ne posustaje iako je u 38. godini života!

Ključne riječi
Goran Ivanišević Marin Čilić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
22:42 10.02.2026.

svijet mu se divi? Zaista?

