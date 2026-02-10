Naši Portali
PODRHTAVANJE TLA

Potres pogodio regiju, osjetilo se u više država: 'Dobro je zatreslo'

EMSC
VL
Autor
Večernji.hr
10.02.2026.
u 22:27

Na Kosovu su građani iz Ferizaja i Shtimea naveli da se potres jasno osjetio, uz kratko, ali izraženo podrhtavanje, dok prema komentarima iz Prizrena, koji je bio najbliži epicentru, potres se ondje osjetio najjače.

Umjeren potres magnitude 4,9 pogodio je područje Kosova u utorak, u 22:05 sati. Epicentar potresa zabilježen je 18 kilometara istočno od Prizrena, na relativno maloj dubini, zbog čega se potres jače osjetio na širem području.

Prema brojnim komentarima građana na seizmološkim platformama i društvenim mrežama, potres se osjetio ne samo na Kosovu, već i u sjevernoj Makedoniji (osobito u pograničnim dijelovima, uključujući područje Tearca), kao i u Albaniji i Srbiji.  Iz Kučkova javljaju da nije bilo štete, ali da se cijela dvokatna kuća zatresla na nekoliko trenutaka, dok su stanovnici Gjorče Petrova potres opisali kao vrlo snažan, ali kratak. Podrhtavanje tla prijavljeno je i iz Gostivara. Na Kosovu su građani iz Ferizaja i Shtimea naveli da se potres jasno osjetio, uz kratko, ali izraženo podrhtavanje, dok prema komentarima iz Prizrena, koji je bio najbliži epicentru, potres se ondje osjetio najjače.

Ključne riječi
potres Kosovo EMSC

