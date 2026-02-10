Stanivuković nakon kontroverznog govora o Krajini zaustavljen na granici RH: 'Kaznili su me sa 700 eura'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković zadržan je prilikom ulaska u Hrvatsku, gdje je nad njim proveden opsežan policijski pregled. Na hrvatsku granicu stigao je na prijelazu Gradiška, a policijski službenici detaljno su pregledali i njega i Mercedes kojim se koristio. Dužnosnik jedne od službi iz Bosne i Hercegovine za Večernji list potvrdio je točnost ove informacije, naglašavajući da je postupak bio proveden prema standardnim policijskim procedurama. Iako još nisu službeno potvrđeni svi detalji incidenta, špekulira se da su ranije izjave o Krajini bile razlog za reakciju hrvatskih vlasti. Stanivukoviću je pritom izrečena novčana kazna u iznosu od 700 eura zbog narušavanja javnog reda i mira. Sam Stanivuković potvrdio je te navode u objavi na Facebooku, navodeći da je kazna povezana s govorom koji je nedavno održao te da ju je odmah platio.

Istaknuo je kako, prema njegovim riječima, hrvatska granična policija redovito provodi detaljne kontrole njegovog vozila svaki put kada ulazi u Hrvatsku. - Kao odgovoran građanin i političar, prihvatio sam sankciju propisanu zakonima Republike Hrvatske i bez ikakvog prigovora platio izrečenu kaznu - poručio je Stanivuković. Pojasnio je i da se kazna odnosi na govor koji je održao na području Like i Dalmacije. - Sedamsto eura je iznos koji sam morao platiti zbog tog govora. Kao savjestan čovjek, građanin i gradonačelnik, tu kaznu sam i platio, poštujući zakone druge države - rekao je.

No, kako tvrdi, time njegovi problemi nisu završili. Smatra da je nakon toga započelo, kako ga opisuje, sustavno i neprimjereno postupanje hrvatske granične policije prema njemu i osobama koje s njim putuju. Stanivuković navodi da policija pri svakom njegovom ulasku i izlasku iz Hrvatske izdvaja njegovo vozilo te provodi detaljan pregled automobila, prtljage i osobnih stvari. - Kod svakog prolaska kroz Hrvatsku moj automobil se izdvaja, sve se pretražuje, od auta do kofera. Zadržavaju nas i to se ne događa jednom, nego stalno, i pri ulasku i pri izlasku - tvrdi gradonačelnik Banje Luke.

Dodaje kako se, prema njegovim riječima, takav tretman ne odnosi samo na njega, već i na njegove prijatelje i suradnike koji su s njim putovali u proteklih godinu dana. - Nakon tog govora identificirali su sve moje suradnike i prijatelje koji su u tom razdoblju bili sa mnom u tim krajevima. Svi prolaze isti tretman. To je, doslovno, maltretiranje - rekao je.

Stanivuković se pritom pita kakvu poruku ovakvo postupanje šalje, ne samo njemu kao političaru, nego i svim Srbima koji dolaze u Hrvatsku. Smatra da se stvara dojam da nisu dobrodošli, osobito ako iznose stavove o prošlosti koji se razlikuju od službenih narativa. - Pitanje je kakva je to poruka. Da li se time poručuje da Srbin u Hrvatskoj nije dobrodošao ako iznosi drugačiji pogled na prošlost? - zapitao se. Unatoč svemu, ističe kako ne želi odgovarati istom mjerom niti poticati dodatne tenzije, jer, kako kaže, vjeruje u budućnost i dobrosusjedske odnose. Zbog toga je najavio da će se obratiti hrvatskim institucijama i zatražiti službeno očitovanje.

Kao gradonačelnik Banje Luke najavio je da će se obratiti hrvatskom konzulatu u Banjoj Luci, Vladi Republike Hrvatske i policiji kako bi dobio odgovor na pitanje zašto se takvi postupci provode. - Tražit ću odgovor od hrvatskih institucija. zašto se to radi i kakva se poruka time šalje. Siguran sam da za takvo postupanje nema razloga i pozivam da se s tim prestane, ne samo prema meni i mojim suradnicima, nego prema svakom Srbinu - rekao je, naglasivši da Banja Luka neće uvoditi nikakve recipročne mjere.

Dodao je kako je Banja Luka otvoren grad koji poštuje druge, razumije različitosti i drugačije poglede, ali želi graditi suživot, suradnju i dobre susjedske odnose, okrenute budućnosti. Nakon što je platio kaznu, Stanivuković nije uhićen te je nastavio svoje putovanje, pišu Nezavisne novine.

Podsjetimo , kako smo ranije pisali, Stanivuković je nedavno izazvao burne reakcije u Hrvatskoj nakon govora u kojem je izrazio žaljenje za takozvanom ‘srpskom Krajinom’. - Da se podržimo i da znamo naše korijene, da dijete rođeno danas u Banjoj Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, da ne zaboravi Oluju i teške dane koje smo prošli - poručio je, između ostalog, u govoru održanom u Gračacu na proslavi Svetosavske akademije.

Govorio je i o važnosti očuvanja identiteta, vjere i sjećanja na stradanja, naglašavajući kako se u Republici Srpskoj, kako je rekao, razmišlja o tim krajevima i ljudima koji ondje žive. Na njegove izjave reagirao je općinski načelnik Gračaca Goran Đekić, izabran s liste SDSS-a, DSS-a i Reformista. Podsjetimo, kako smo ranije pisali, Đekić je osudio Stanivukovićeve poruke, istaknuvši da spominjanje Republike Srpske Krajine ne pomaže zajednici koja danas živi u Hrvatskoj i suočava se s brojnim problemima. - Volio bih da se više radi na zajedništvu, upoznavanju običaja i zajedničkim slavljima. Iako imamo različite datume i odvojene crkve, bilo bi lijepo da se zajedno družimo i obilježavamo blagdane - poručio je Đekić.

Oglasilo se i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, koje je Stanivukovićeve izjave ocijenilo neprihvatljivima te poručilo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštovanje suvereniteta države. U priopćenju su naveli da su izjave koje dovode u pitanje Domovinski rat, kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluja, apsolutno neprihvatljive te da ne doprinose razvoju dobrosusjedskih odnosa.