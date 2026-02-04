Hrabra Hrvatska pružila odličan otpor malonogometnoj velesili i pokazala da pripada europskom vrhu

Hrvatska futsalska reprezentacija ove će subote igrati utakmicu za treće mjesto na Europskom prvenstvu. Velik je to uspjeh jer smo tek drugi put u povijesti Eura bili među četiri najbolje reprezentacije Starog kontinenta. Španjolska je, ipak, bila jača. Sedmerostruki europski prvaci svladali su Hrvatsku u polufinalu rezultatom 2:1.
Treba posebno istaknuti kako je hrvatska obrana najdulje odolijevala slavnoj „Furiji“. Prvi pogodak primili smo tek u 13. minuti, dok su sve ostale reprezentacije protiv Španjolske kapitulirale znatno ranije.
