SLIJEDI BORBA ZA BRONCU

Hrabra Hrvatska pružila odličan otpor malonogometnoj velesili i pokazala da pripada europskom vrhu

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
04.02.2026.
u 19:04

Iako su zvijezde futsala u Španjolskoj cijenjeni profesionalci, njihov financijski svijet i dalje je svjetlosnim godinama udaljen od astronomskih iznosa koji se vrte u velikom nogometu

Hrvatska futsalska reprezentacija ove će subote igrati utakmicu za treće mjesto na Europskom prvenstvu. Velik je to uspjeh jer smo tek drugi put u povijesti Eura bili među četiri najbolje reprezentacije Starog kontinenta. Španjolska je, ipak, bila jača. Sedmerostruki europski prvaci svladali su Hrvatsku u polufinalu rezultatom 2:1.

Treba posebno istaknuti kako je hrvatska obrana najdulje odolijevala slavnoj „Furiji“. Prvi pogodak primili smo tek u 13. minuti, dok su sve ostale reprezentacije protiv Španjolske kapitulirale znatno ranije.

Španjolska Europsko prvenstvo hrvatska futsal reprezentacija

