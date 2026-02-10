Naši Portali
TUGA NA PRISAVLJU

Preminuo dugogodišnji HRT-ov urednik, Denis Latin shrvan: 'Bio je prava duša redakcije'

Hrvatska radiotelevizija
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/2
Autor
Samir Milla
10.02.2026.
u 17:13

Umro je naš Branko Pokrajčić. Naš kolega, prijatelj, veseljak i prava duša redakcije. Uvijek prvi za šalu, za smijeh, za kavu i rakiju, ali i za popravljanje atmosfere kad god bi zatrebalo. Nedostajat će nam. Hvala ti na svemu, Branko, napisao je Latin.

U Zagrebu je preminuo Branko Pokrajčić, dugogodišnji urednik Hrvatske radiotelevizije i jedan od prepoznatljivih ljudi redakcija koje su godinama radile na emisijama posvećenima svakodnevnim problemima građana. Od kolege se emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostio novinar i urednik Denis Latin, naglasivši njegov profesionalni, ali i ljudski trag koji je ostavio među kolegama. “Umro je naš Branko Pokrajčić. Naš kolega, prijatelj, veseljak i prava duša redakcije. Uvijek prvi za šalu, za smijeh, za kavu i rakiju, ali i za popravljanje atmosfere kad god bi zatrebalo. Nedostajat će nam. Hvala ti na svemu, Branko”, napisao je Latin. Posljednji ispraćaj Branka Pokrajčića bit će u četvrtak, 12. veljače, u 14 sati na groblju u Zaprešiću.

Pokrajčić je veći dio svoje profesionalne karijere proveo na Hrvatskoj radioteleviziji, gdje je radio kao urednik na projektima javnoservisnog karaktera. Bio je dio redakcija koje su kroz godine realizirale emisije posvećene problemima građana i svakodnevnim životnim situacijama, među kojima su i formati poput “Što vas žulja”, “Vita jela, zelen bor” te “Imam problem”. Riječ je o emisijama koje su gledateljima omogućavale da izravno iznesu svoje poteškoće, od administrativnih i komunalnih pitanja do socijalnih i pravnih problema, a redakcija bi potom pokušavala pronaći rješenja ili posredovati prema nadležnim institucijama. Takav koncept, koji je godinama imao stabilnu publiku, predstavljao je jedan od najprepoznatljivijih oblika javnoservisne funkcije HRT-a. Iako nije bio osoba koja je tražila javnu pozornost, kolege ga opisuju kao pouzdanog i iskusnog urednika, čovjeka koji je radio tiho i predano, bez potrebe za isticanjem.

Emotivne reakcije kolega nakon vijesti o njegovoj smrti otkrivaju koliko je bio važan ne samo profesionalno, nego i ljudski. U redakciji je, kako navode, bio poznat po vedrom duhu, smislu za humor i sposobnosti da u stresnim televizijskim rokovima zadrži dobru atmosferu. Bio je, kažu, među onima koji su uvijek imali vremena za razgovor, kavu ili kratku šalu, ali i za pomoć kada bi trebalo riješiti problem u produkciji ili organizaciji posla.

Ključne riječi
showbiz HRT Branko Pokrajčić denis latin

Komentara 1

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
18:44 10.02.2026.

Kako me naslov u trenu razveselio..a onda me zarez posuo hladnom vodom 🤬

