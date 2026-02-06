Posebno izdanje SUV-a za dva posebna dana: Petak 13. naslonio se na Valentinovo

Opel vraća svoju sad već legendarnu akciju „24 sata“, tijekom koje će najpopularniji modeli biti dostupni po akcijskim cijenama. Poznati su i datumi: 13. i 14. veljače 2026. Zanimljivo, ta dva dana padaju upravo na petak 13. i na Valentinovo. Akcijom će biti obuhvaćeni odabrani modeli osobnih i gospodarskih vozila. To znači da će se nuditi uz konkretne popuste i jedno od vodećih Opel jamstava - osam godina na osobna vozila, odnosno pet godina na gospodarska vozila. Opelova „24 sata“ ove će godine od osobnih vozila obuhvatiti Fronteru, Grandland, Mokku, Corsu i Astru. Svestran obiteljski SUV Frontera cjenovno će startati od 22.240 €, a tijekom akcije dolazi i uz dodatne paket opreme - Infotainment paket opreme u Edition razini opreme za 1 € ili Winter paket opreme uz GS i Ultimate razinu opreme, također za 1 €. Paketi uključuju sadržaje poput digitalnog zaslona, navigacije, sustava multimedije, stražnje kamere, te druge opreme za zabavu i udobnost.

Foto: Opel

Prostrani SUV Grandland, pak, tijekom akcije stoji od 29.490 €, a urbani crossover Mokka od 20.890 €. Mokki, međutim, dolazi i pojačanje u vidu izvedbe Mokka GS Pulse (23.990 €). To je limitirana serija s turbobenzinskim motorom od 130 konjskih snaga, automatskim mjenjačem, te s Winter paketom i metalik bojom u serijskoj opremi. Gradskoj Corsi akcijska je cijena od 17.390 €. Posebne ponude pripremljene su i za Opelova gospodarska vozila, modele Combo, Vivaro i Movano.