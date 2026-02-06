Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tijekom 24 sata

Posebno izdanje SUV-a za dva posebna dana: Petak 13. naslonio se na Valentinovo

Foto: Opel
Autor
Sandra Mikulčić
06.02.2026.
u 19:00

Svoju sad već legendarnu akciju tijekom koje će najpopularniji modeli biti dostupni po akcijskim cijenama poznati njemački proizvođač tempirao je na dva zanimljiva datuma, i u kombinaciju je dodao limitirano izdanje urbanog SUV modela, Mokku GS Pulse

Opel vraća svoju sad već legendarnu akciju „24 sata“, tijekom koje će najpopularniji modeli biti dostupni po akcijskim cijenama. Poznati su i datumi: 13. i 14. veljače 2026. Zanimljivo, ta dva dana padaju upravo na petak 13. i na Valentinovo. Akcijom će biti obuhvaćeni odabrani modeli osobnih i gospodarskih vozila. To znači da će se nuditi uz konkretne popuste i jedno od vodećih Opel jamstava  - osam godina na osobna vozila, odnosno pet godina na gospodarska vozila. Opelova „24 sata“ ove će godine od osobnih vozila obuhvatiti Fronteru, Grandland, Mokku,  Corsu i Astru. Svestran obiteljski SUV Frontera cjenovno će startati od 22.240 €, a tijekom akcije dolazi i uz dodatne paket opreme - Infotainment paket opreme u Edition razini opreme za 1 € ili Winter paket opreme uz GS i Ultimate razinu opreme, također za 1 €. Paketi uključuju sadržaje poput digitalnog zaslona, navigacije, sustava multimedije, stražnje kamere, te druge opreme za zabavu i udobnost.

Foto: Opel

Prostrani SUV Grandland, pak, tijekom akcije stoji od 29.490 €, a urbani crossover Mokka od 20.890 €. Mokki, međutim, dolazi i pojačanje u vidu izvedbe Mokka GS Pulse (23.990 €). To je limitirana serija s turbobenzinskim motorom od 130 konjskih snaga, automatskim mjenjačem, te s Winter paketom i metalik bojom u serijskoj opremi. Gradskoj Corsi akcijska je cijena od 17.390 €. Posebne ponude pripremljene su i za Opelova gospodarska vozila, modele Combo, Vivaro i Movano.
Ključne riječi
Barkod Akcija SUV Mokka Frontera Opel

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!