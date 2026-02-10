FOTO Novi ministar izgubio je gotovo 100 kila, pogledajte nevjerojatnu transformaciju

Premijer Andrej Plenković objavio je u ponedjeljak poslijepodne da ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić odlazi iz Vlade te da će, umjesto njega, novi ministar biti sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Alen Ružić rođen je 1972. u Rijeci, a na dužnosti ravnatelja KBC-a Rijeka je od 2020. godine.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Na prošlim lokalnim izborima bio je kandidat HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije te je aktualni gradski vijećnik u Rijeci i član Skupštine Primorsko-goranske županije.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Po struci je kardiolog, sveučilišni je nastavnik i znanstvenik te redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Ružić je u nekoliko godina izgubio gotovo 100 kilograma, odnosno sa 186 smršavio je na 88 kilograma. 
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
U intervjuu iz 2015. godine koji je prenio Torpedo Media govorio je kako rješenje nije u ekstremnim režimima, već u razumijevanju načina na koji tijelo funkcionira. Naglašavao je važnost ritma obroka, sporijeg jedenja i svijesti o osjećaju sitosti, koji do mozga dolazi tek nakon dvadesetak minuta.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
