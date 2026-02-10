FOTO Novi ministar izgubio je gotovo 100 kila, pogledajte nevjerojatnu transformaciju
Premijer Andrej Plenković objavio je u ponedjeljak poslijepodne da ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić odlazi iz Vlade te da će, umjesto njega, novi ministar biti sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić.
U intervjuu iz 2015. godine koji je prenio Torpedo Media govorio je kako rješenje nije u ekstremnim režimima, već u razumijevanju načina na koji tijelo funkcionira. Naglašavao je važnost ritma obroka, sporijeg jedenja i svijesti o osjećaju sitosti, koji do mozga dolazi tek nakon dvadesetak minuta.