Zaboravljeni klasici s tavana danas mogu vrijediti više od milijun eura: Provjerite imate li ih kod kuće

Već smo svjedočili kako cijene predmeta poput vinilnih ploča, analognih fotoaparata i Pokémon kartica vrtoglavo rastu jer ljudi čeznu za sretnijim uspomenama iz mladosti. Prema pisanju Blica, čini se da su videoigre najnovije blago koje vam može donijeti bogatstvo. Većina nas odrasla je uz neku vrstu konzole i često ih povezujemo s lijepim uspomenama, za razliku od modernog doba u kojem se živciramo zbog najnovije igre FIFA ili Call of Duty, shvaćajući da više nismo tako dobri kao što smo nekada bili.

Mnogima je djetinjstvo bilo obilježeno igrama poput Mario Karta, Crasha Bandicoota i Raymana, koje su dominirale dugim putovanjima automobilom ili hladnim večerima provedenim uz Nintendo DS ili PlayStation One. Zasigurno mnogi i dalje čuvaju svoje stare uređaje i igre koje skupljaju prašinu na tavanu ili u podrumu, potpuno nesvjesni njihove potencijalne vrijednosti. Nažalost po mlađe generacije, videoigre koje danas najviše vrijede uglavnom su one objavljene prije njihova rođenja, pri čemu određeni klasici na aukcijama postižu vrtoglave cijene.

Možda ne iznenađuje što ovim tržištem kolekcionarskih igara dominira japanska tvrtka "Nintendo", čije su igre iz serijala "Super Mario" posebno popularne i cijenjene među kolekcionarima. Upravo je jedna od tih igara postavila nevjerojatan rekord koji i danas fascinira. Naime, 2021. godine, originalno zapakirani primjerak igre "Super Mario 64" iz 1996. godine postao je jedna od najskupljih videoigara ikada prodanih, kada je jedan kupac na aukciji odlučio za nju potrošiti čak 1,45 milijuna eura.

Drugi skupi naslovi uključuju klasik "Sonic the Hedgehog" iz 1991. godine, koji je prodan za otprilike 395.000 eura, rijetki "John Madden Football" iz 1990., koji je dosegnuo cijenu od 440.000 eura, te legendarni "The Legend of Zelda" iz 1987. godine, čija je vrijednost na aukciji procijenjena na nevjerojatnih 800.000 eura.

Važno je napomenuti da, ako želite postići bilo koji od ovih vrtoglavih iznosa, igre morate sačuvati u njihovom originalnom, neotvorenom pakiranju. Međutim, čak i korišteni primjerak svakako može donijeti lijepu zaradu ako ste ga uspjeli održati u dobrom radnom stanju. Nisu samo igre te koje postižu visoke cijene; stari Blu-ray filmovi iz 2000-ih također bi vam mogli pomoći da zaradite dovoljno za bijeg od svakodnevne rutine.