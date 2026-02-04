Naši Portali
KRIŽO KATINIĆ

Kamo je nestao mir i što ostaje čovjeku u trajnoj uznemirenosti

U.S. President Trump meets with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, in Washington
Daniel Torok/The White House/REU
VL
Autor
Križo Katinić
04.02.2026.
u 15:40

Nije zgoreg ponoviti da mir, kao uostalom i sloboda, nije darovan. Njega se na pojedinačnom planu osvaja, uzima, trga iz grčevitog zagrljaja postavljenih zamki. Na pojedinačnoj razini kriza u nekim slučajevima potvrđuje prijateljstva i solidarnost, a u drugima vodi u teška razočaranja i trajne prekide odnosa

O miru se neprekidno govori, posebno sada. Valjda zato što ga ima malo ili ga zapravo nema. Nema ga u dušama ljudi, u bližoj okolini, mira nema na ulici ni u prometu, nema ga u javnom prostoru – i kao što vidimo, nema ga više gotovo nigdje u svijetu, a to se ovoga puta, htjeli mi to ili ne, širi prema globalnoj razini. Tim gore, jer su nedavno srušeni i oni, doduše klimavi, temelji na kojima se kakav-takav globalni mir održavao tijekom cijelog razdoblja nakon Drugog svjetskog pokolja. Tek sada vidimo kako je bilo mirno posljednjih godina. Govorilo se, u što smo i sami vjerovali, kako rat u Europi više nije moguć, ali eto ga… pa se nemir s ekrana i mreža još više uvukao među ljude pa s njima putuje u prometna sredstva, u čekaonice medicinskih ustanova, na obiteljske proslave, u redove ispred bankovnih šaltera. Taj nemir je prigušen i ne vrišti, ali nastanio se među ljudima i nema namjeru nikamo otići.

Ključne riječi
politička kriza nestabilnost strah nesigurnost mir

