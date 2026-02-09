Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TREBA BRZO DJELOVATI'

Jeste li ikada primijetili ovu lampicu na svom Androidu? Moguće je da vas netko špijunira

Aplikacije
Fabian Sommer/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
09.02.2026.
u 21:00

U nekim situacijama treba poduzeti određene korake kako bi se zaštitili

Ako koristite Android, moguće je da ste barem jednom na vrhu svog mobitela primijetili zelenu lampicu. Ipak, ono što možda i ne znate je da bi to mogao biti znak da vas netko gleda ili prisluškuje.  To svjetlo označava da neka aplikacija koristi mikrofon ili kameru na vašem na Androidu, što je mora uvijek izazivati zabrinutost. To se može pojaviti kada koristite snimač zvuka ili tijekom poziva, no postoje i situacije kada nema nekog logičnog objašnjenja zašto je ona upaljena. 

Ako pak mislite da vas netko špijunira, CEO CyberSmatra Jamie Akhtar smatra kako bi trebali brzo djelovati, prenosi Daily Mail. - Inače to zeleno svjetlo nije nešto oko čega bi se trebali brinuti. Generalno, to su aplikacije kojima ste dali dopuštenje za korištenje mikrofona ili kamere, ali ako niste koristili nikakvu takvu aplikaciju, onda je vrijeme za istragu - kazao je. 

Akhtar stoga preporuča korisnicima da naprave sken, i to na način da se otvori Play Store, otvori profil, pa Play Protect i naposljetku Scan. Nakon toga se preporuča promjena lozinki, ali ne na mobitelu koji je zahvaćen. Na samom kraju, trebalo bi mobitel staviti na tvorničke postavke. 

Ako pak želite otkriti koja aplikacija koristi mikrofon ili kameru, to možete napraviti vrlo jednostavno. Naime, samo morate prijeći prstom od vrha zaslona prema dolje što će vam pokazati koje se od navedenog koristi. Potom pritisnite ikonu koja se prikaže i ona će vam pokazati o kojoj je aplikaciji riječ. 
Ključne riječi
mobitel ANDROID Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!