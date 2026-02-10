FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju, svi su bili iznenađeni

Legendarni hrvatski novinar i urednik Goran Milić, koji je krajem siječnja proslavio 80. rođendan, javio se svojim pratiteljima s neočekivane lokacije, iz bolničke sobe. U svom prepoznatljivom duhovitom stilu objavio je da se oporavlja od operacije oba koljena, poručivši kako su mu "gurtne zamijenjene" te da mu doktori jamče novih 80 tisuća kilometara hodanja. Iako je na oporavku, neumorni Milić nije zaboravio na posao, pozvavši gledatelje da isprate posljednju epizodu njegova serijala "What's up Kina". Dok on planira ponovno protrčati Trgom Francuske Republike, velika podrška u oporavku zasigurno mu je supruga Ana, s kojom dijeli životnu i profesionalnu strast prema novinarstvu.

Ana Milić je, baš poput supruga, ostavila dubok trag na Hrvatskoj radioteleviziji, no njezin je rad bio daleko od svjetla reflektora. U siječnju 2025. godine, nakon devet godina na čelu emisije "Dobro jutro, Hrvatska" i kao urednica Mozaičnih sadržaja, otišla je u mirovinu, što je iznenadilo mnoge kolege i gledatelje koji su je poznavali kao ključnu figuru iza kulisa. Upravo je ona zaslužna za vraćanje kultne uvodne pjesme Maje Blagdan, a o filozofiji emisije jednom je prigodom rekla: – Vrijeme leti brže nego što opažamo, ali da me niste podsjetili pitanjem, na prvu bih pomislila da nije prošlo toliko godina. "Dobro jutro, Hrvatska" pratim od njezinih početaka, jer sam se prije 31 godinu doselila u Zagreb. Naši gledatelji s kojima svakodnevno komuniciramo javljaju nam da se vesele emisiji jer se osjećaju kao doma, a voditelji su im kao članovi obitelji – poručila je Milić.

27.04.2013., Zagreb - Zlata Muck i Sasa Susec vjencali se u krugu obitelji i prijatelja na Imanju Marincel. Goran Milic sa suprugom Anom. rPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Velika promjena na HRT-u! Emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska' napušta važna članica

Njihova ljubavna priča započela je u turbulentnim vremenima u Sarajevu, gdje je Goran uređivao televizijski dnevnik Yutel. U braku su od 1992. godine, a zajedno imaju sina Marka, koji je danas glasnogovornik Vlade RH. Ratne godine donijele su im dramatične trenutke razdvojenosti i potpuni gubitak svega što su stekli. Ana je s Goranovom kćeri Lanom izbjegla iz Sarajeva u travnju 1992., dok je on ostao u gradu još četiri mjeseca. O tim teškim danima i novom početku u Zagrebu jednom je prilikom iskreno progovorila, pokazavši nevjerojatnu snagu duha koja ih oboje krasi. – Kad je došao u Zagreb, počeli smo život ispočetka. Sve je nestalo u trenu: stanovi, auti, poslovi, mirovinsko, radni odnosi, buduća mirovina, sve o čemu smo maštali... Srećom, mi nismo osobe koje bi plakale nad svojom sudbinom – ispričala je Ana Milić.