Tunel Kozjak mijenja lice Zagore, Vučevica rješenje za priuštive stanove

Probijanjem tunela kroz Kozjak i izgradnjom ceste do magistrale u Kaštelima selo Vučevica, u kojem danas žive tek 44 stanovnika, od Splita će biti udaljeno tek 15-20 minuta vožnje, što znači da će postati vrlo atraktivna lokacija za život mladim obiteljima koje uzaludno pokušavaju riješiti svoje stambeno pitanje na preskupoj obali. U Vučevici je već izgrađen Regionalni centar za vatrogastvo, do 2028. država će za potrebe Europskih sveučilišnih igara napraviti sportsku dvoranu, a građevinskog prostora ima.

Trgovina nekretninama na tom je području u zadnje vrijeme iznimno živa, a kako se prostor ne bi razvijao stihijski, Splitsko-dalmatinska županija vrlo ozbiljno priprema urbanistički projekt koji uključuje povoljne modele stanovanja, doznajemo od Stipe Čogelje, splitsko-dalmatinskog dožupana.

– Otvaranjem tunela Vučevica neminovno će doći do razvoja tog područja. S obzirom na broj zahtjeva za otkup državnog zemljišta, aktivaciju dozvola na privatnim parcelama i činjenicu da se radi o građevinskoj zoni, naseljavanje će se dogoditi, planirano ili neplanirano. Uzimajući u obzir zaprimljene zahtjeve i potrebe stanovnika na terenu, osobito na području općine Klis, smatrali smo da je važno pokušati razvoj staviti u jasne urbanističke okvire. U projekt ćemo uključiti arhitektonsku i urbanističku struku te sve relevantne stručnjake kako bi se prostor planski i kvalitetno osmislio – kaže Čogelja, koji napominje da nema govora da u Vučevici planiraju zgrade s 20.000 priuštivih stanova.

– Naša politika priuštivog stanovanja puno je šira i ne odnosi se samo na Vučevicu, ali taj je prostor posebno istaknut zbog svih infrastrukturnih promjena koje se ondje događaju. Cilj je uključiti jedinice lokalne samouprave da aktivno prate potrebe svojih stanovnika, provode ankete i prilagođavaju programe priuštivog stanovanja konkretnim okolnostima. Negdje su potrebni stanovi, negdje kuće, a postoje i različiti modeli: od dugoročnog zakupa državnog zemljišta do poticane kupnje. Ne postoji jedinstveno rješenje za sve sredine. Ne radi se o tome da će se odjednom izgraditi stanovi za 20 tisuća ljudi, nego o dugoročnom i postupnom razvoju naselja kroz više desetljeća – kaže Čogelja i dodaje kako razvoj mora biti postupan.

– Važno je naglasiti da se ne planira izgradnja niza višekatnica bez jasnog koncepta i opravdane potrebe. Ne može se unaprijed izgraditi velik broj zgrada bez realne potrebe. Planski izgrađeno naselje podrazumijeva definiranu cestovnu mrežu, vodovod, odvodnju, elektroenergetsku infrastrukturu te javne sadržaje poput vrtića i škole. Sve to treba predvidjeti na vrijeme kako bi se izbjegla stihijska gradnja i naknadno rješavanje problema. Interes za zemljišta na tom području već je vidljiv, i u Vučevici i u okolnim naseljima poput Broćanca. Ljudi kupuju građevinske parcele jer računaju na razvoj infrastrukture. Hoće li se sve odvijati predviđenom dinamikom, vidjet ćemo, ali jasno je da će se promjene dogoditi – poručuje Stipe Čogelja i dodaje kako je projekt već pokrenut.

13.10.2025., Vucevica - Zupan Blazenko Boban i Ivica Budimir obisli su Sjeverni dio Portala tunela Kozjak koji je probijen 1500 metara te jos preostaje 1 kilometar. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

– U tijeku su pripreme programskog zadatka, što je ključni dokument za raspisivanje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja koji će provoditi Društvo arhitekata Splita (DAS). Program je najzahtjevniji dio procesa jer je potrebno precizno definirati ciljeve i potrebe, od kapaciteta infrastrukture do javnih sadržaja. U tom procesu provode se i razgovori s lokalnom zajednicom kako bi se uskladile stvarne potrebe stanovnika s prostornim mogućnostima. Struka će natječajem definirati tipologiju i dinamiku gradnje. U ovom trenutku nema potražnje za velikim brojem stanova. Interes je prije svega za kuće s okućnicama. Upravo zato ide se postupno, uz analizu potreba i prilagodbu planova stvarnoj situaciji – ističe Čogelja.

Napominje kako je Vučevica rezultat promišljanja i inicijative Općine Klis. – Općina Klis ima ključnu ulogu. Oni su u svakodnevnom kontaktu s građanima i najbolje poznaju potrebe terena. Županija raspolaže podacima, primjerice o zahtjevima za otkup državnog zemljišta, ali lokalna samouprava ima neposredan uvid u stvarne potrebe stanovništva. Upravo su oni projekt podigli na višu razinu jer ovakav zahvat nadilazi kapacitete jedne općine i zahtijeva širu institucionalnu podršku – izjavio je Čogelja.

Jakov Vetma, načelnik Općine Klis, potvrdio nam je kako se za Vučevicu trenutačno priprema veliki projekt priuštivog stanovanja za mlade obitelji. – S obzirom na ranu fazu projekta, ne možemo govoriti o detaljima. Međutim, ideja je svakako da se mladim obiteljima s područja Splita, Kaštela, Trogira i Solina osigura mogućnost stambenog zbrinjavanja na području naše Zagore, a izgradnjom tunela Kozjak područje Vučevice trenutačno je najatraktivnije za upravo tu namjenu – poručuje Vetma.