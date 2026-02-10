Usred dana razbojnici su direktoru oteli milijun maraka namijenjenih za plaće hrvatskih vojnika

Pljačka stoljeća, ravna onima iz krimi-filmova, dogodila se usred mirnog, slavonskog grada na Bosutu, a još tri koje su uslijedile u samo dvanaest dana, pretvorile su Vinkovce u 'grad opasnog življenja'. Tog hladnog jutra, prije 26 godina, dvojica razbojnika opljačkala su četiri milijuna tadašnjih kuna, što je oko 510 000 eura, koji su bili namijenjeni za isplatu plaća pripadnicima Hrvatske vojske. Iako je jedan od počinitelja pljačke bio uhićen, misterij nestalih pola milijuna eura nikada nije razriješen te je to i danas jedna od najintrigantnijih, nerazjašnjenih priča u režiji hrvatskog podzemlja. Tog 10. veljače 2000., u vinkovačkoj poslovnici Slavonske banke, trebala je biti isplata plaća za pripadnike Hrvatske vojske. Kako bi podigao novac za plaće, tadašnji direktor poslovnice, Vlado Spajić, uputio se tog zimskog jutra u Zavod za platni promet. Bilo je 8 sati kada se Spajić, s torbom u kojoj je bilo četiri milijuna kuna, zaputio natrag u banku, no s novcem do odredišta nije stigao.

U prolazu poslovnog centra 'Terme', presrela su ga i napala dvojica razbojnika. Nakon što su ga srušili na tlo i pretukli, oteli su mu torbu s novcem te pobjegli. Gotovo filmski izrežirana pljačka, kakvu niti najstariji Vinkovčani nisu pamtili, dogodila se pred očima jedne žene koja je u sveopćem kaosu ostala pribrana - zapisala je registarski broj sivog golfa kojim su razbojnici pobjegli, te je sve detaljno prepričala policiji. Svi izlazi iz Vinkovaca odmah su bili blokirani, kao i granični prijelazi prema BiH i Srbiji. Činilo se da je samo pitanje trenutka kada će počinitelji biti uhvaćeni, no razbojnici su očito ipak bili korak ispred policije. Da su pljačku pomno pripremali, sve do najsitnijeg detalja, potvrdio je i podatak da su registarske pločice na golfu, čiji je broj svjedokinja zapisala, bile ukradene s jednog Yuga, što je istragu vratilo na sam početak.

Pljačka na Valentinovo



I dok se prašina od te prve, dobro isplanirane pljačke još nije bila niti slegla, donedavno mirne Vinkovce zapljusnuo je novi val kriminala. Samo četiri dana kasnije, 14. veljače, oko 10 sati, opljačkana je mjenjačnica iz lanca 'Boso', u Glagoljaškoj ulici. Razbojnik je djelatnici poslovnice u jednoj od najprometnijih vinkovačkih ulica zaprijetio nožem te je zatražio da mu preda novac, a potom i ključeve. Kada je s 'plijenom' od 12 000 kuna izašao iz mjenjačnice, nije se dao u bijeg – mirno je spustio roletu, zaključao vrata i polako se udaljio. Da čitav događaj bude još bizarniji – sve se to odigralo u neposrednoj blizini policijske postaje, pred očima policajca koji je čuvao ulaz na parkiralište zgrade PU vukovarsko-srijemske, koja se nalazi preko puta opljačkane mjenjačnice. Kako je mudri pljačkaš na izlasku iz mjenjačnice mirno zaključao vrata, policajcu baš ništa nije bilo sumnjivo, no minutu kasnije, ugledavši službenicu poslovnice koja je panično udarala po zaključanim vratima, shvatio je da je i ne sluteći svjedočio pljački. Dobra vijest stigla je tjedan dana nakon prve pljačke - policija je uhitila jednog od počinitelja napada na direktora banke, no od ukradena četiri milijuna kuna bilo je pronađeno samo 3200 kuna. Sudbina glavnine ukradenog novca i identitet drugog napadača ostali su obavijeni velom tajne, pa je slučaj službeno zaveden kao djelomično riješen.

Samo dan nakon uhićenja jednog od počinitelja pljačke stoljeća, 18. veljače, dogodio se novi, oružani prepad. Na dan isplate plaća u Domu zdravlja opljačkana je poslovnica Cibale banke, na ulazu u vinkovačku Opću bolnicu. Oko 11 i 30 sati, maskirani muškarac, naoružan pištoljem, iskoristio je trenutak kada je službenica banke bila sama u poslovnici te ju je, uz prijetnju oružjem, natjerao da mu preda novac, nakon čega ju je zaključao u toalet. Niti čuvar s bolničke porte, niti prodavačica u obližnjem kiosku, baš nitko u gužvi na tom prometnom mjestu nije tada zamijetio ništa sumnjivo, pa se i taj razbojnik nakon pljačke neopaženo odšetao, bogatiji za 50 000 ukradenih kuna. Posljednja u nizu od četiri pljačke dogodila se 22. veljače oko 19 sati u Dugoj ulici, a na meti razbojnika ponovo se našla jedna od mjenjačnica iz lanca 'Boso' iz koje je, uz prijetnju pištoljem, razbojnik odnio 16 000 kuna. Iako šokantni, ti nemili događaji u Vinkovcima nisu bili izolirani incident, nego dio šireg crnog trenda koji je, na prijelazu tisućljeća, potresao Hrvatsku. Kraj devedesetih i početak dvijetisućitih godina bili su zlatno doba za organizirane pljačkaške bande čiji su cilj bile banke i blindirana vozila za transport novca.