Najsnažniji serijski Porsche stigao u Hrvatsku. Evo koliko će sretnici dati za njega

U Hrvatskoj je lani prodan 351 novi Porsche, dakle skoro svaki dan jedan. Oduzmemo li neradne dane, naši su vozači kupili i više od jednog novog Porschea dnevno. Jasno to kazuje koliko (i) Hrvati vole tu sportsku luksuznu marku. Naravno, cijena je ipak ograničavajući faktor. Da nije, bilo bi još i više Porschea na našim cestama. U salonima, pak, pridošlica ima. U Hrvatsku je stigao najsnažniji serijski Porsche ikada proizveden, novi Cayenne Electric. Kao potpuno električni SUV, kombinira Porsche DNA s pionirskom tehnologijom. U Turbo izvedbi s impresivnih 1156 KS i do 1500 Nm okretnog momenta s aktiviranim Launch Controlom ubrzava iz mirovanja do stotke za samo 2,5 sekunde, a njegova snaga punjenja doseže do 400 kW. Deklarirani mu je doseg do 642 kilometra. Ovo je najsnažniji serijski Porsche model svih vremena, a proizvođač ističe da je i najsvestraniji: dinamičan je na cesti, pouzdan za off-road vožnju i udoban na dugim putovanjima. Cijena? 180.000 eura. 'Običan' Cayenne Electric kreće od 115.000 eura, no očekuje se da će prosječna cijena izvedbe kupljene u Hrvatskoj biti oko 150 tisuća eura. Turbo Electric vrhunac je ponude.

Foto: Porsche

Od 0 do 200 km/h dojuri za 7,4 sekunde i doseže najveću brzinu od 260 km/h. Turbo varijanta ima izravno uljno hlađenje elektromotora na stražnjoj osovini kako bi se osigurala visoka kontinuirana snaga i učinkovitost. Ovo je inovacija iz motosporta. U normalnom modusu vožnje dostupno je do 857 KS. S pomoću funkcije Push-to-Pass, moguće je aktivirati dodatnih 176 KS na 10 sekundi, pritiskom na gumb. Ulazni Cayenne ima snagu 408 KS tijekom normalnog rada i 442 KS uz 835 Nm okretnog momenta uz Launch Control. Od 0 do 100 km/h ubrzava za 4,8 sekundi, a najveća brzina mu je 230 km/h. Obje izvedbe dolaze s pogonom na sve kotače i stoga su opremljene elektroničkim Porsche Traction Management (ePTM). Cayenne Electric veliki dio svoje svestranosti duguje svom voznom postroju. Adaptivni zračni ovjes s Porsche Active Suspension Management (PASM) serijski je u oba modela. Turbo ima i Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) stražnji diferencijal s ograničenim proklizavanjem. Oba je modela moguće opremiti upravljanjem stražnjom osovinom, koje zakreće stražnje kotače do pet stupnjeva. K tomu je za vodeći model prvi put dostupan i aktivni sustav ovjesa.

Foto: Porsche

U području digitalizacije, Cayenne Electric podiže iskustvo vožnje na novu razinu. U središtu novorazvijenog koncepta upravljanja Porsche Driver Experience nalazi se Flow Display – elegantno zakrivljeni OLED panel koji se stapa sa središnjom konzolom. Dopunjuje ga potpuno digitalni kombinirani instrument s 14,25-inčnom OLED tehnologijom i 14,9-inčnim opcijskim zaslonom za suvozača. Zajedno čine najveće područje zaslona u vozilu marke Porsche do sada. Prvi put u modelu Cayenne dostupan je i head-up zaslon s tehnologijom proširene stvarnosti koji vizualno prikazuje 87-inčno područje zaslona 10 metara ispred vozila.

Najsnažniji Porsche ikada stigao u Hrvatsku. Evo koliko će sretnici dati za njega

Zahvaljujući koeficijentu otpora od 0,25, novi Cayenne Electric jedan je od najaerodinamičnijih SUV modela u svojoj klasi, uz prednosti u pogledu dosega i potrošnje energije. Sustav Porsche Active Aerodynamics (PAA) precizno prilagođava aerodinamična svojstva vozila situaciji u vožnji i brzini. Aktivni aerodinamički elementi uključuju pomične zaklopke za usis zraka na prednjem kraju, adaptivni krovni spojler i inovativne, aktivne aerodinamične lopatice na stražnjem kraju modela Turbo. Cayenne Electric također nudi vodeće brojke u pogledu rekuperacije energije, postižući razine Formule E s do 600 kW snage rekuperacije. Novi Cayenne Electric može se puniti bežično, poput mobitela. Dovoljno ga je parkirati iznad podne ploče i punjenje može započeti. Njegov sustav puni do 11 kW. Stanje napunjenosti baterije na brzom punjaču moguće je povećati s 10 na 80 posto za manje od 16 minuta, a energiju je za doseg od 325 km (Cayenne) ili 315 km (Cayenne Turbo) moguće dodati unutar 10 minuta. U središtu svih potpuno električnih modela Cayenne nalazi se novorazvijena visokonaponska baterija od 113 kWh. Novi Cayenne Electric nadopunjuje postojeće vrste pogona koje će se i dalje nuditi diljem svijeta. Iz Porschea navode kako će usporedo s električnim verzijama nastaviti razvijati Cayenne s učinkovitim pogonskim sustavima s motorima na unutarnje izgaranje i hibridnim pogonskim sustavima i u sljedećem desetljeću. Ta se strategija odnosi i na cijelu ponudu modela marke Porsche: u svakom segmentu nudit će i potpuno električne aute i one s motorima na unutarnje izgaranje.