ISPROBALI SMO

Na testu: Ovaj SUV u Hrvatskoj je najprodavaniji model najtraženije kineske marke
Autor
Sandra Mikulčić
27.10.2025.
u 07:00

Kompaktni crossover Geely Cityray isprobali smo u najraskošnijem izdanju. Pokazalo se da je puno više od gradskog auta, pogotovo u kombinaciji s moćnim turbobenzinskim agregatom od 174 KS

Gamu im je na našem tržištu dopunio tek krajem kolovoza, a kompaktni crossover Cityray već je najtraženiji model marke Geely. A Geely je, pak, najbolje pozicionirana kineska marka na hrvatskoj tržišnoj ljestvici. S ukupno 716 primjeraka novoregistriranih u prvih devet mjeseci ove godine, po podacima Promocije Plus, na 18. je mjestu, ispred brojnih već etabliranih europskih imena. Cityray je treći SUV/crossover iz Geelyjeve "Ray" serije vozila s termičkim motorima. Kompaktni crossover smjestio se dimenzijama, dužinom od 451 cm i međuosovinskim razmakom od 270 centimetara, između modela Coolray i Starray. Cjenovno starta od 29.990 eura, uz već vrlo bogatu serijsku opremu GK. Cityray smo ovom prilikom isprobali u reprezetativnom izdanju, s najbogatijom razinom opreme GF+ Sport te s cijenom od 32.490 eura.

Dizajnerski se naslanja na veći model Starray. Elegantna LED svjetla, prepoznatljiva prednja maska i dvobojna karoserija s visokosjajnim crnim krovom u najraskošnijoj GF+ Sport opremi ostavljaju odličan dojam. Neobičan detalj je i niz od četiri ispušne cijevi starga. Iako je Geely već poznat hrvatskim vozačima pa nismo očekivali da će se za nama tijekom testa okretati glave, ipak nas je više osoba, što vozača što prolaznika, pitalo o kakvom se to modelu radi.

Uz najdulji međuosovinski razmak u klasi od 270 cm, u Cityrayu se ne možemo požaliti ni na prostranost u kabini. Prednja sjedala uobičajeno su prostrana, no na stražnjoj klupi ostaje dovoljno mjesta i kada sprijeda sjedi vozač viši od 190 cm. Prostranost u putničkoj kabini nije postignuta na uštrb prtljažnika, očito je, jer on prima 571 l. Za automobil koji se u nazivu poziva na grad (engl. city), Cityray je puno više od gradskog automobila.

Na testu: Ovaj SUV u Hrvatskoj je najprodavaniji model najtraženije kineske marke
1/11

U moderno uređenom interijeru, vozaču su na raspolaganju središnji 13,2-inčni antirefleksni zaslon s besprijekornom vidljivošću i digitalna instrumentna ploča. Ona je 10,2-inčna, pregledna i prilagodljiva, te pruža sve ključne informacije već na prvi pogled. Panoramski krov, bežično punjenje i ambijentalna rasvjeta s čak 72 nijanse dodatno podižu dojam. Sjedala su električno podesiva, ali i grijana, što će sada svakog dana biti sve korisnije, kako temperature budu padale.

U početnoj opremi je, dakle, čak i panoramski krovni otvor s električno pomičnim sjenilom,18" alu naplatci, automatska klimatizacija, adaptivni tempomat i čitav niz aktivnih sigurnosnih sustava. Dodatno na početnu opremu, razina GF podrazumijeva električno upravljanje podizanjem vrata prtljažnika, 19" aluminijske naplatke, višebojno ambijentalno osvjetljenje, suvozačevo sjedalo s električnim podešavanjem u 4 smjera, audio sustav s osam zvučnika, bežično punjenje mobitela... Vrh ponude je GF+ Sport izvedba, naglašeno sportskog izgleda. Donosi crne sportske obrube oko prozora, crne 19" aluminijske naplatke, četiri središnje ispušne cijevi, dvobojnu karoseriju, sportski spojler, papučice od nehrđajućeg čelika.

Za pokretanje je zadužen 1,5-litreni četiricilindrični turbobenzinac sa 174 KS i 290 Nm okretnog momenta. Uparen je sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom, a snaga se prenosi na prednje kotače. Mjenjač radi uglađeno, neprimjetno. Motor je žustar. Cityray je u stanju pružiti agilnost i upravljivost, kao je potrebno, a podjednako su nam odgovarali i ležerniji kilometri. Iz mirovanja do stotke isprobani primjerak ubrza za 7,9 sekundi, te postiže maksimalnih 190 km/h. U mješovitoj vožnji u prosjeku deklarirano troši 6,3 l/100, mi smo na testu zabilježili potrošnju od 7 litara. Ukratko, zanimljiv je ovo model čiji su glavni aduti prostranost, odlična oprema, poletan benzinac i 7-brzinski automatik s dvostrukom spojkom.
